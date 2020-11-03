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保健食品別亂吃 魚油、銀杏、靈芝吃錯會傷身

柯永輝
服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出血風險上升。圖為銀杏的果實。（本報資料照片）
服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出血風險上升。圖為銀杏的果實。（本報資料照片）

近年保健風氣盛行，許多人常抱著「有吃有保庇」的心情，服用各種健康、保健類食品，台北慈濟醫院藥師王平宇提醒，若因慢性病正在服藥者，要清楚該食品是否會與藥品產生交互作用，以免食補不成反傷身，如服用抗血凝劑等藥物的人，若使用魚油、銀杏等具活血功用產品，可能增加出血風險，高血壓與腎臟類疾病患者應避免大量食用雞精、蜆精等高鈉補給品，以免加重病情。

王平宇強調，有民眾認為只要將兩者的服用時間錯開，就能避免交互作用，但多數藥物的作用時效為24小時，無法靠錯開時間減緩交互作用。常見易與保健類食品產生交互作用者，包括抗凝血劑、降血脂藥物、免疫疾病藥物等。

王平宇說，服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏、維他命E等具活血功用產品，以免導致皮下出血、胃出血、血尿、出血性腦中風等出血風險上升。

服用降血脂藥物的人，要避免與同樣具降血脂作用的紅麴併行服用，此舉如同提高藥的劑量，可能導致疲倦、黃疸、肝指數上升等副作用發生機率上升。

治療自體免疫疾病的藥物，要避免與人參、牛樟芝、靈芝等具刺激、活化免疫系統功用者一併服用，以免藥物的治療效果下降。高血壓與腎臟類疾病患者要避免大量食用雞精、蜆精、食補液等高鈉補給品，以免加重病情。

服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出...
服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出血風險上升。圖為魚油。（本報資料照片）

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