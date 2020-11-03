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補充維生素D 可預防新冠肺炎？

楊榮森
維生素D對人體骨代謝極為重要，也可改善肌力，減少跌倒和傷害。(本報資料照片)
維生素D對人體骨代謝極為重要，也可改善肌力，減少跌倒和傷害。(本報資料照片)

新冠肺炎流行，全世界染疫者逾4300萬人，100萬以上案例死亡，令人色變。

新冠肺炎病毒感染肺部上皮細胞造成傷害，且激活這些免疫細胞持續過量分泌促炎性細胞激素，形成細胞激素風暴，導致廣泛肺組織浸潤，損壞肺部功能，常需使用呼吸器，導致嚴重病情和死亡。流行病學資料顯示，維生素D缺乏與新冠肺炎的病情和預後具有密切關係。

北半球冬季 曝曬少染疫盛行

新冠肺炎流行後，生態學研究發現，北半球病患數目多於南半球，該病盛行於北半球冬季，正值陽光曝曬少，而南半球則在夏季剛結束的時節，間接顯示維生素D缺乏與此病的相關性。

過去有關SARS和流感研究也證實，維生素D缺乏與這些病毒感染有關。由於新冠肺炎的病情嚴重和死亡案例中，許多病患都是安養中心的老年人和衰弱病患，病患需接受居家隔離，限制戶外活動和曝曬陽光的機會，嚴重病患在加護病房中接受呼吸器治療，與死亡搏鬥，因此經常合併維生素D缺乏，此在臨床研究已獲證實。

可改善肌力 減少跌倒和傷害

維生素D對人體骨代謝極為重要，每日攝取足量維生素D、鈣和蛋白質，可維持正常的骨代謝和健全的骨骼；維生素D也可改善肌力，減少跌倒和傷害。

此外，維生素D具有許多重要功能，包括調節免疫功能，啟動先天和後天免疫作用，對抗感染和改善自體免疫疾病。維生素D可促使分泌β防禦素（beta defensin）、抗菌肽（cathelicidin），破壞病原體的結構，加上激活巨噬細胞、樹突細胞和嗜中性白血球，共同對抗致病微生物。有學者主張，維生素D可增高抗發炎和減少新冠肺炎的感染力，但需臨床試驗來確定此項作用。

具多種機制 發揮抗氧化作用

更特別的是，維生素D具有多種機制，可減緩後天免疫過度反應，發揮抗氧化作用，改善急性期間病毒感染所引發的細胞激素風暴，以減少病毒感染所引起的二次傷害，保護人體組織健康。

補充維生素D有調節骨代謝和其他的生理作用，安全性高，在新冠肺炎流行期間，建議新冠肺炎篩檢呈陽性的老年族群和衰弱症族群，檢測血清維生素D濃度，補充足量維生素D。至於補充劑量則尚無定論，但學者建議800至1200國際單位，應屬合理的範圍，太低或太高的劑量則應審慎考量。

必須具有很強的證據力，才能全面應用維生素D於防治新冠肺炎，目前相關臨床試驗正在進行中，但考量維生素D的其他功用，仍建議適量補充。

（台大醫院骨科部主任）

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