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腰部疼痛 更要訓練核心肌力加強腰力

陳夢茹
物理治療師指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力。（本報資料照片）
物理治療師指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力。（本報資料照片）

腰部疼痛不敢動？台灣衛生福利部桃園醫院物理治療師徐其昭指出，核心肌力很重要，腰部疼痛更要加強腰力，他也介紹兩種簡單的運動，讓民眾在家也能做運動護腰。

徐其昭舉例，有一名66歲的婦人腰痛得厲害，但平常白天不覺得特別痛，無論是彎腰還是提重物都不會不舒服，但是晚上下床上廁所就非常疼痛，總要等個十幾分鐘才能下床，後經過醫師評估，認為是脊椎穩定度不足。

徐其昭表示，脊椎穩定度不足易導致大動作活動時特別疼痛，於是建議婦人找物理治療師進行運動訓練，特地加強婦人的脊椎穩定度，兩星期後婦人下床上廁所前只要花20秒做脊椎穩定度運動，下床就不會再受到疼痛影響。

腰椎不穩定是常見的腰部疼痛問題，徐其昭解釋，該症狀好發於運動量較大的年輕人與年長男性，年長女性則是因為負擔過重又肌力不足造成，核心肌群是維持腰椎穩定度重要的軟組織，每天15分鐘的運動就可以改善許多腰痛的症狀。

徐其昭說，腰部疼痛可做兩個簡單運動，第一種為「腹肌訓練」，就是一般的仰臥起坐，先平躺、雙腳彎曲，用兩手手指尖端去摸到膝蓋的最高點，不需要上半身全部抬離開床舖，只要頭部與肩胛骨離開床面即可，維持10秒、重複30次。

第二種是「腹斜肌訓練」，先平躺、雙腳彎曲、兩手交疊，左手中指對右手中指，兩手手指朝向右膝的右側，將頭部與肩胛骨拉起，直到左側肩膀離開床板，維持10秒，左右各重複30次，可以左側一次，右側一次，兩側重複輪流出力。

徐其昭也強調，運動當中若有任何疼痛、不舒服，要立刻停止運動，並尋求專業物理治療師的協助，才不會誤傷了自己的身體。

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