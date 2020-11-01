微笑、舉手、說你好 3招檢測腦中風

一旦發現做不到舉手等動作，就要懷疑是腦中風症狀，趕緊就醫。圖為示意圖。(本報資料照片)

腦中風 是全球人口死亡與失能的主要原因之一，但台灣 腦中風學會最新腦中風認知調查卻發現，即使民眾知道腦中風應及早送醫，但在三小時內到院的卻不到三成。台灣腦中風學會理事長鄭建興提醒民眾，一旦發現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，就要懷疑是腦中風症狀，趕緊就醫。

鄭建興表示，腦中風分為缺血性和出血性兩種，其中缺血性腦中風佔七成五，主要是因腦血管硬化所造成的血栓或膽固醇等物質形成的斑塊導致血流受阻，腦細胞因而缺血、缺氧而壞死。

他說，缺血性腦中風多半是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬、臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦出現「任何一種」徵兆，「快速辨識、送醫時間」更是決定患者預後的好壞。

台灣神經學會理事長陳柔賢則表示，腦部因為為血液阻塞缺氧，一旦晚一分鐘就醫，就會造成大腦內神經細胞死亡超過190萬個，最慢應在4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑，24小時內則必須進行動脈血栓移除手術，才有可能有效降低失能風險，減少臥床機會。

腦中風搶救分秒必爭，鄭建興提醒，謹記腦中風FAST的衛教標語，一旦發現「微笑（Face-突然間臉歪嘴斜）、舉手（Arm-突然間身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬）、說你好（Speech-講話不清楚）」任一個動作無法輕易完成或是有異狀，不要遲疑趕快到可進行治療的醫院，以減少憾事發生。