我的經驗／開刀喝水少 醫師也結石

林口長庚醫院移植中心副主任江仰仁是泌尿科醫師。(記者簡浩正／攝影)

「什麼科醫師得什麼病。」這句話是我還是醫學系學生時，泌尿科老師上課說的，當時我並不當一回事。投身泌尿及腎臟移植領域30年，覺得有專業知識與敏銳度，從沒想過自己會得到泌尿疾病，現在回想起老師的話，真的滿有意涵的。

身體悶痛 查出腎水腫

兩年前的某個周日傍晚，我覺得不太舒服，雖然能吃能睡，但身體就是感到有種「悶痛」、說不上來的微痠痛感，當下閃過「可能是結石」的念頭，因為沒有痛到影響生活，認為應該不太可能。

隔天上班，中午科內聚餐，我向同仁描述這情況，住院醫師回我說「應該是結石」。我決定在科內檢查，兩次超音波檢查都顯示，有腎水腫，但我排尿等一切正常，隨即安排隔天接受腎臟攝影 注射顯影劑檢查，發現輸尿管有一顆約0.5公分的結石。

內心震撼 怎會是我？

確認結石後，我雖沒說什麼，但內心震撼，「怎麼會是我？」自認沒有家族遺傳史，飲食均衡、有運動、營養及保健食品攝取也沒少的我，怎麼會有輸尿管結石？

一般來說，泌尿系統結石若小於0.5公分，不用特別處理也不須開刀，只要多喝水，結石有機會隨尿液自行排出。但因悶痛感持續在，會影響工作，當天晚上就安排體外震波碎石術。雖然不必住院、回家後多喝水，但隔天醒來如廁時仍出現血尿、悶痛也沒有消失，再度檢視才發現，輸尿管結石竟然還在。

「等幾天看看吧。」同事這樣勸我。等了四天還是不舒服，決定開刀治療。在同事安排下，當晚住院先麻醉，再進行輸尿管鏡碎石術，術後膀胱痛感明顯，但隔天醒來，身體感覺好多了，悶痛感不見了。

術後我仍每個月追蹤，檢視腎水腫與鈣化點，半年後完全消除，才放下心中大石，至今每年持續追蹤。

體態健康 運動+多喝水

現在回想，這或許是外科醫師的「原罪」吧。內科醫師不須動刀，問診時可坐著、喝水、也可走動；身為外科醫師的我，一天可能兩三台刀，一上刀就得四、五個小時且全神貫注，八小時下來，可能喝水不到1000㏄，加上吃飯得快又不定時，我真的是泌尿道結石的高危險群。

因為自己是專業醫師，控制欲高、比較逞強，加上泌尿系統又是專長，覺得不可能發生在自己身上而忽視。這次經驗讓我理解，「醫師也是人，也會生病。」我們面對病人，總叮嚀多喝水、少喝咖啡 、少攝取高普林食物等，以避免結石，往往自己卻沒有認真面對。

在疾病的當下，每個人都是脆弱的。這兩年我會運動，持續每天健走半小時，盡量少喝咖啡、多喝水，「體態健康」，才是患者最好的榜樣。

（整理╱記者簡浩正）