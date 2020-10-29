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感冒後咳不停 中醫3階段治療 預防兼消除後遺症

高晧宇╱台灣馬偕醫院中醫內科主治醫師
中醫也可治療感冒咳嗽。（本報資料照片）
中醫也可治療感冒咳嗽。（本報資料照片）

「醫師，我的咳嗽怎麼這麼久還沒好？」感冒後仍咳嗽數周的王小姐邊咳邊詢問。

「你這是感冒後支氣管發炎，吃一些中藥來修復氣管，就會漸漸痊癒。」果然王小姐在吃中藥後，咳嗽症狀減少，且精神和食欲也恢復正常。

一般感冒容易有咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、發燒、食欲不振、精神不濟等症狀。通常喉嚨痛和發燒的症狀會比較快緩解，流鼻水次之，咳嗽則常是遲遲未痊癒的症狀，有時會維持一至兩個月。此時咳嗽的痰量不多，但卻很容易在講話或吹到冷空氣、吃到冰的食物時發作。

中醫治療感冒分為三階段：

第一階段：預防

若平常容易反覆感冒、身體瘦弱或年紀較大者，可服用「補益」中藥來提升免疫力。若稍有感冒症狀，如喉嚨癢、痰多和怕冷者，趕快服用中醫「解表邪」的中藥，如防風、荊芥、桂枝湯等藥物，能讓症狀迅速緩解。

第二階段：治療感冒症狀

中醫認為感冒分為「風寒」與「風熱」。風寒感冒者容易有流清涕、怕冷、咳嗽痰清晰量多，治療可使用較溫性且能解表邪的藥物；風熱感冒則容易有鼻塞、流黃鼻涕、喉嚨痛和咳嗽痰多的症狀，治療則使用較涼性且能解表的藥物。

第三階段：治療感冒後遺症

此階段容易有疲倦、鼻涕倒流、乾咳等症狀，多屬於「氣陰兩虛夾表寒」，可使用沙參、麥門冬、黃耆、生薑等藥物。

感冒會造成咳嗽，兩種人必須特別注意飲食生活作息調整改善。

1.若有胃食道逆流的患者，勿吃過多甜食和辛辣食物，更要放鬆心情，以免造成胃食道逆流引發咳嗽加重。

2.若平常容易過敏造成鼻涕倒流，進而引發咳嗽的人，必須注意保暖，出門要戴口罩，可吃些生薑、多運動來調節免疫力。

免疫力 過敏

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