我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

上背痛半年…竟是胃炎在搞鬼

邱宜君
書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初提醒，有時候上背痛可能是胃炎的轉移痛。（記者邱宜君／攝影）
書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初提醒，有時候上背痛可能是胃炎的轉移痛。（記者邱宜君／攝影）

40多歲的張先生上背部痛了半年，位置就在肩胛骨中間，俗稱「膏肓」的位置。他沒有外傷或運動傷害，痛感也不會因為動作而加劇或減緩，就一直這麼隱隱作痛，他也不知如何是好。後來他參加公司健檢，胃鏡檢查發現有慢性胃炎，開始服藥治療，沒想到上背痛竟然就改善了。

收治這名案例的台灣書田診所肝膽腸胃科主治醫師康本初研判，張先生上背痛應該是胃的轉移痛，因為胃的神經和上背部神經有重疊，雖然大部分胃病患者還是以上腹痛為主，但是有些人也會有上背疼痛的症狀，有時甚至比上腹痛更明顯。

另外，有些膽囊結石造成膽囊發炎，會引起右肩轉移痛，膽囊結石若掉到胰管開口造成疼痛，或是有酒精引起的胰臟發炎問題，也會引起肩胛骨中間的上背痛。

有時上背痛半年是胃炎轉移，肩背痛也可能是膽胰警訊。(本報資料照片)
有時上背痛半年是胃炎轉移，肩背痛也可能是膽胰警訊。(本報資料照片)

轉移痛和肌肉痠痛怎麼區分？康本初表示，肌肉痠痛經過休息、伸展放鬆、或是服用止痛藥，都會會有所改善，局部按壓會痛，放開就會緩和。但是消化系統的轉移痛就不會因為休息放鬆而改善，也不會因為壓某個部位或肌肉就更痛，反而可能因為飲食油膩、喝酒、喝咖啡而更痛。

康本初提醒，胃炎症狀不明顯，可能只有上腹不適，腹漲、惡心等感覺，胃炎發生後，若還是持續接觸危險因子，如菸酒、高鹽、醃漬飲食等等，或是沒有治療幽門桿菌的感染，就有較高風險會發生胃癌。

如果發現上背痛、肩痛，但適度休息或復健治療後一直沒有改善，或是發現痛感會隨著飲食內容改變、有其他消化相關症狀，建議應持續就醫，進一步檢查，以免錯失早期治療的時機。

肌肉 台灣 咖啡

上一則

預防肌少症 長者在家運動 一把木椅就搞定

下一則

作息不正常+太累 痔瘡急性發作…竟脫肛了

延伸閱讀

瑜伽4層面 助睡眠緩疼痛

瑜伽4層面 助睡眠緩疼痛
公校生身心俱疲 發起請願減網課時數

公校生身心俱疲 發起請願減網課時數
主動脈剝離就醫要快…每拖1小時 增1%死亡率

主動脈剝離就醫要快…每拖1小時 增1%死亡率
阿伯肚子痛掛急診 骨質疏鬆惹禍

阿伯肚子痛掛急診 骨質疏鬆惹禍

熱門新聞

羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
英國6歲小女孩曾因屁股、腿部劇痛被送到急診室8次，血液跟X光檢查都一直沒發現問題，有名醫生甚至認為她是裝病。取自dailymail

誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診罹癌

2020-10-26 14:53
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05
天氣漸涼，一般人喜歡進補，但是中醫師提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質；若是屬於實熱體質，則不宜進補。Getty Images

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

2020-10-25 06:53
中國醫藥大新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，該名婦女的症狀為創傷壓力症候群(PTSD)引發的憂鬱症。記者陳斯穎／攝影

媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌 醫：患創傷壓力症候群

2020-10-26 06:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除