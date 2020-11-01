想要經期順 避開9大禁忌

月經期間一定要刻意保持情緒穩定、心情舒暢，避免不良刺激，以防月經不調。（取材自pakutaso）

月經期是女性的一個特殊時期，這段期間，女性容易感到疲憊、易怒，甚至會有經痛的情形。99健康網報導，月經期的女性需要好好呵護，尤其是一些飲食及生活上的細節要特別注意，才不會傷害身體健康。以下就介紹女性月經期的九大禁忌。

情緒暴怒

月經對情緒的影響尤為明顯，故月經期間一定要刻意保持情緒穩定、心情舒暢，避免不良刺激，以防月經不調。

進行房事

月經期間子宮內膜剝脫出血，宮腔內有新鮮創傷，宮口亦微微張開，陰道酸度降低，防禦病菌的能力大減。如果此時行房，將細菌帶入，容易導致生殖器官發炎。若輸卵管炎症黏連，堵塞不通，還可能造成不孕症，或是造成月經期延長，甚至崩漏不止。因此，婦女在月經期間應禁止房事，防止感染。

胡亂用藥

一般婦女月經期稍有不適，經後就會自行痊癒，不需要用藥，以防干擾其正常過程。若遇有腹痛難忍或流血過多，應該找醫生檢查診治，不要自己亂吃藥。

不做記錄

要仔細記錄月經來潮的日期，推算下月來潮時間，以便早期發現月經不調、妊娠等。

大吃海鮮

海鮮雖然美味且營養豐富，卻是寒性食物。女性月經期間，尤其月經前兩、三天，最好少吃或不吃海鮮。尤其是抵抗力差的女性，這時候吃海鮮，容易引起身體不適，過敏 風險也會變高。

吃寒涼水果

柚子、梨子和西瓜等，屬於寒涼性的水果。這些水果女性平時就不宜多吃，如果月經期間還吃，可能導致月經紊亂，甚至誘發痛經等問題。

吃冰淇淋

月經期喝冰飲料或吃冰淇淋，可能讓月經不暢，並且造成痛經。

吃酸性蔬果

酸性蔬果如酸梅、山楂、杏等食物，有止血的功效，而月經期間，若是經血不能充分排除體外，對女性的身體健康會有消極影響。

經期不宜吃西瓜。（取材自推特）

吃辛辣食物

辛辣的食物讓人食指大動，又能禦寒。但月經期間女性吃辛辣食物會刺激體內血液循環，影響子宮內膜，引發痛經。

5款食物 經期吃出好氣色

39健康網報導，月經期是女性的一個特殊時期，由於身體處於失血狀態，所以在這個階段吃東西應該注意補血養氣。以下就介紹經期前後適合吃的5款食物。

1.紅棗桂圓湯

用紅棗加桂圓煲糖水，等煲到棗爛桂圓綿的時候，打一顆雞蛋 進去，繼續用小火焐熟雞蛋，喜歡吃糖心蛋則要早點盛出來。紅棗桂圓湯不但補氣養心，而且紅棗健脾補血，常吃能使臉龐艷如桃花呢。把桂圓肉改成黑木耳也不錯，黑木耳性平，身體火氣大的朋友也可以沒有任何顧慮放心吃；如果改成銀耳紅棗羹呢，不但有著桂圓的功效，可以祛斑。

經期不宜吃辛辣食物。（本報資料照片）

2.茶油炒蔥頭

茶油擁有優質不飽和脂肪酸，並富含蛋白質和維生素A、B、D、E等；而蔥頭通陽宜痺，用茶油炒來下麵，吃起來香氣撲鼻。

3.紅糖

紅糖性溫味甘，能健脾熱胃，還有止疼、活血、補血、散冷的效用。忙不過來，或者懶得動手時，簡單地泡碗紅糖開水或者薑糖水，你就會感覺到熱氣直達丹田，渾身氣血都活絡開了。

4.堅果

堅果不僅含有豐富的脂肪酸、維生素E，同時其氨基酸、各種礦物質的含量也都是非常豐富的。常吃堅果類食物不僅有利於補充身體所需的營養素，同時有利於美容。像核桃 、棒子、花生、芝麻等等這些都是非常適合經期的女性食用的。

5.烏骨雞湯

烏骨雞湯一向是女人的恩物，喝了不上火，又可以滋補。烏骨雞湯燉法很講究，要用瓦罐，加薑、蒜頭、紅棗、海帶，用慢火燉半天。此湯適合月經前、後飲用。