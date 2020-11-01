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經期來 這3件事千萬不要做

綜合整理
經期時若是用力捶打的話，反而會導致骨盆腔充血問題加重，致使痠脹感只增不減。（本報資料照片）
經期時若是用力捶打的話，反而會導致骨盆腔充血問題加重，致使痠脹感只增不減。（本報資料照片）

經期對於女人來說十分重要，因為在這幾天裡，很多女人都會出現不適，比如說頭痛、腹瀉、肚子疼等，其中最要命就是痛經。99健康網報導，為了避免這些不適的出現，女人在經期的日子，以下三件事千萬不要做。

女人經期睡眠充足的話，還能滋養皮膚，讓皮膚變得更加光滑。（取材自pexels）
女人經期睡眠充足的話，還能滋養皮膚，讓皮膚變得更加光滑。（取材自pexels）

一、不用肥皂洗澡

洗澡的時候，通常人們會把身體沖濕，然後抹上肥皂或沐浴乳來清潔肌膚。但經期的時候，女人只要簡單地用溫水沖洗一下皮膚表面的汗液就好了。

因為在月經期間，女人陰道會偏鹼性，對細菌的抵抗力能力沒有那麼強。如果用沐浴乳或肥皂清潔身體的話，很容易導致沐浴乳和肥皂殘留在陰部表面，造成陰部感染，引起瘙癢的症狀。

二、不捶打腰部

平時感到腰部痠痛的時候，有些人會用單手握拳，然後捶打腰部改善症狀。但是經期的時候這樣做卻會帶來傷害，因為經期出現腰痠的原因是骨盆腔充血所致的，這個時候若是用力捶打的話，反而會導致骨盆腔充血問題加重，致使痠脹感只增不減。

除此之外，經期捶打腰部的話，也不利於子宮修復癒合，從而造成經血量變多，排血天數增加。

經期女性的皮膚容易分泌出更多的油脂，此時若是進食油炸的食物，就容易給皮膚增加負擔...
經期女性的皮膚容易分泌出更多的油脂，此時若是進食油炸的食物，就容易給皮膚增加負擔。（本報資料照片）

三、不吃油炸食物

例如炸雞、油條、炸肉排之類的食物，許多女人平時就很愛吃。但是在經期的時候，女性一定要少吃油炸的食物。因為經期女性的皮膚容易分泌出更多的油脂，同時，微血管會擴張開來，從而導致皮膚變得敏感。

此時如果吃油炸的食物，很容易給皮膚增加負擔，造成粉刺、痤瘡等皮膚問題。此外，經期的女人身體代謝脂肪和水的速度會減慢，此時吃油炸的食物會造成大量脂肪堆積在身體裡面，讓女人們變胖。

經期睡飽 皮膚更好

很多女人都有熬夜習慣，但切記到了經期的時候，一定要早睡，別熬夜。因為經期會流失很多的血，身體特別容易疲勞。

若此時熬夜的話，身體的疲勞感會加重，讓女人感到更加的不舒服。此外，女人經期睡眠充足的話，還能滋養皮膚，讓皮膚變得更加光滑。

趁機敷補水面膜

經期的時候，體內的雌激素會升高，此時皮膚會變得比較光滑，同時毛孔也會縮小。若是這個時候為皮膚補充水分的話，水分在皮膚內駐留的時間就會變得更長一些，幫助保護皮膚，讓月經過後，皮膚也依舊保持水嫩。所以說，經期的時候，最好每天敷補水面膜。

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