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果糖搞鬼… 常喝碳酸飲料也可能痛風

賴香珊
常喝碳酸飲料會增加痛風發作風險。(本報資料照片)
常喝碳酸飲料會增加痛風發作風險。(本報資料照片)

●痛風是困擾現代人的疾病之一，因此多數人都知道內臟、貝類等高普林食物名列痛風忌口清單，也知道避免啤酒、烈酒等酒精性飲料，但台灣台中榮總埔里分院醫師提醒，常喝可樂、雪碧等碳酸飲料也恐掉入果糖糖漿的陷阱，增加痛風發作風險。

台中榮總埔里分院指出，痛風是人體內普林（Purine）代謝異常或者是腎臟排除尿酸的功能異常，所引起的疼痛疾病，身體血液中尿酸的濃度過高，而使尿酸鹽結晶沉積於關節、肌腱內四周所造成的關節炎，發作時甚至會痛到無法行走。

而大多數痛風患者，甚至沒痛風的人都知道有些食物，像是內臟、貝類等易引起痛風發作，對於喝進去的東西，啤酒、烈酒或任何酒精性飲料，多數人也都知道有痛風病史的患者應該要避免，但像是可樂、珍珠奶茶等飲料卻很容易被忘記。

埔榮過敏免疫風濕科醫師許伯爵說，根據2008年美國研究團隊經實驗證實，含糖碳酸飲料會增加痛風發作風險，但其中關鍵在於「糖」，當人類使用果糖時，不論是用吃的，還是將果糖放在點滴裡面打到身體裡，都會促進身體產生尿酸。

尿酸生成讓血液中的尿酸濃度急速上升，對於有高尿酸血症或曾有痛風發作的患者而言，果糖所帶來的提升血中尿酸濃度效果更強，所以使用果糖會增加血中尿酸，同時也提高痛風發作機率，而高果糖糖漿正是可樂等碳酸飲料最常使用的糖。

許伯爵也提到，高果糖糖漿除易增加痛風發作風險，長期使用也較容易有代謝性疾病，還可能會增加肥胖問題；埔榮也提醒，除了含糖碳酸飲料，珍珠奶茶等手搖飲品也常會使用液態糖漿等增甜劑，因此建議民眾減少糖類攝取，才是健康根本。（賴香珊）

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