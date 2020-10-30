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隔夜菜保存不當 吃了小心傷身

黃妙雲
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。（本報資料照片）
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。（本報資料照片）

台灣藝人錦雯的媽媽日前因為吃了「隔夜菜」食物中毒就醫，差點引發敗血症。

許多老人家都很節儉，對於吃不完的剩菜剩飯往往不肯倒掉，就成了「隔夜菜」或「隔夜飯」，一旦保存不當，容易孳生細菌、毒素，甚至產生致癌物，且不斷加熱再吃或復熱溫度不足，對抵抗力弱的長輩、腸胃功能不佳者的健康危害甚大。

•冷藏、復熱 溫度夠不夠

幾乎每個家庭中都有冰箱，不只老人家，多數人都以為把吃不完的剩菜剩飯放進冰箱保存就可以安全地取出、復熱後再食用。台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，如此處理隔夜菜的作法，食安的疑慮很高，若是隔夜菜保存不當，例如冷藏保存溫度不夠、復熱溫度不夠等，恐遭細菌汙染，吃下肚後，易引發腸胃炎、食物中毒、腹膜炎、菌血症、敗血症等問題。

「不建議吃海鮮、半生不熟的蛋、葉菜類等隔夜菜。」黃淑惠解釋，吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素；太陽蛋、溏心蛋等半生不熟的蛋，若蛋切開了，當餐一定要吃掉，以免孳生細菌；吃剩的隔夜葉菜，再加熱會釋出亞硝酸鹽，若又吃下蛤蜊、透抽等含胺類食物，容易產生亞硝胺致癌物，易食物中毒，也易致癌。

紅燒肉、滷肉、魚肉、蔬菜、米飯等是家中餐桌上常見的「剩菜剩飯」，但常有亞硝酸鹽過量、鈉含量過高、細菌孳生等問題。黃淑惠強調，其實吃不完的剩菜剩飯有一定的保存方法，以及復熱的原則也必須注意，才能減少營養素的流失，更能避免病菌、致癌物的產生。

•飯菜上桌兩小時內該吃完

一般煮好的飯菜上桌後兩小時內就該吃完，黃淑惠指出，如果吃不完變成剩菜剩飯，可以放入保鮮盒密封好，再放到冰箱保存、冷藏溫度至少在4℃至7℃間，避免細菌、致癌物質產生。

黃淑惠說，不少人會將隔夜菜自冰箱取出加熱「有熱就好」，但復熱溫度不夠並無法將孳生的細菌殺死。建議隔夜剩菜復熱時，復熱食物的中心溫度須達到65℃至75℃。

•不斷烹調 營養成分流失

事實上，如果剩菜剩飯保存不當、又不斷加溫烹調，食物營養成分會流失。

黃淑惠強調，葉菜應該每一餐都新煮，吃不完就倒掉，尤其吃剩的葉菜再經加熱後，水溶性維生素，如B群及C會流失；魚肉類反覆加熱後，肉會變硬、鈉含量高，就不易消化，營養價值大打折扣，也可能致癌又傷身。

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