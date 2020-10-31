「咳、痰、喘」別輕忽 恐是肺阻塞

藉由負壓呼吸器可以幫助病人擴張肺部、清除痰液。（圖：台灣新北市立土城醫院提供）

70歲的沈先生抽菸抽了50個年頭，每天至少三包菸，常常邊抽邊咳嗽，早上起床喉嚨積痰也不在意，平時走路或上下樓梯時也會覺得喘，卻認為是缺乏運動所致；直至有次與家人出遊爬山時，才走幾階梯就發現喘個不停，最後更因為「喘不過來」、「咳不出來」送醫急救，經診斷後發現罹患慢性阻塞性肺疾病（COPD，簡稱「肺阻塞」)。

根據台灣 衛生福利 部統計，台灣2019年十大死因中，肺炎及慢性下呼吸道疾病分別名列第三名及第七名，慢性阻塞性肺疾病有著密不可分的關係。慢性阻塞性肺疾病包含肺氣腫及慢性支氣管炎，為長期暴露在有害物質或長期抽菸族群為最大宗，易感染肺炎及疾病後期形成呼吸衰竭，需長時間使用呼吸器，生活品質深受影響，家庭人力財力負擔甚巨。

台灣土城醫院胸腔內科主任鍾福財表示，肺阻塞有三個最明顯的特徵「咳、痰、喘」，有時病患呼吸會出現咻咻聲，但是老菸槍會覺得這是長期抽菸造成，一直到喘不過氣，甚至惡化了才肯就醫，常錯過了治療時機。肺阻塞的預防、治療方法，除了藥物控制，也可選擇肺部復元，幫助肺部機能提高。

呼吸治療科技術組長張秀梅表示，清痰肺擴張運動有助於痰液排出減緩呼吸道不適，一些簡單的呼吸治療技巧，如腹式呼吸、噘嘴呼吸等等，都有助排出氣管中的痰，嚴重者亦可由其他呼吸肺部復元治療，舒緩痰多問題讓肺部好好呼吸。

呼吸治療師黃筱雯示範「清痰三部曲：腹式呼吸、噘嘴呼吸、哈氣呼吸」，並教導病友日常中如何好好清痰，以避免痰液阻塞在氣管及肺部，讓「咳、痰、喘」的症狀更嚴重。