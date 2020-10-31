手腳冰冷 喝薑茶、泡溫水暖過冬

睡前可喝薑茶，提前補氣過好冬。（記者陳立凱／攝影）

中秋節過後，中醫門診又開始出現因手腳冰冷問題所苦的民眾。中醫認為，當身體陽氣不足、氣血不足就會造成手腳冰冷，尤其女性每個月都會經歷月經，更容易氣虛，入秋天氣逐漸轉涼，中醫師建議，民眾應可透過喝薑茶、睡前溫水泡手腳、多運動，提前補氣過好冬。

一到秋冬就手腳冰冷是很多人都有的問題，臺北市立聯合醫院中醫部主治醫師吳建東解釋，手腳冰冷成因分成兩種，分別為「氣鬱」及「氣虛」，前者因生活壓力大，造成長時間處在緊張、焦慮、煩躁情緒中，導致氣血不順，改善方式建議飲用花草茶，舒緩心情，自然就能改善手腳冰冷。

後者則是常聽長輩說的「陽氣不足」，吳建東說，「陽氣不足」民眾多是天生體質虛，本來就怕冷，以四季而言，冬季陽氣不足，所以才會有立冬「補冬」一說 ，尤其手腳易冰冷的民眾，建議以羊肉爐、薑母鴨等溫補食材來補氣抗寒冷，來年就不容易生病。

但也有不少體質虛的民眾在還沒入冬前、秋季一變涼，就開始手腳冰冷， 吳建東建議，秋天就開始手腳冰冷的民眾，其實可提前「補氣」，保持陽氣需從養成日常好習慣開始，避免吹風淋雨，睡眠必須充足，疲勞是補氣大忌，並少吃寒涼食物如瓜類、冰水、冰品及生菜沙拉。

吳建東表示，溫水泡手腳也是保陽氣的方法之一，偶爾安排泡溫泉是好方法；開業中醫師胡心瀕也建議，可在睡前15至20分鐘以中藥煮的熱水泡腳暖身，煮薑水，加上桂枝、艾葉等中藥材泡腳，讓腳吸收陽氣。

吳建東也提醒，別無視手腳冰冷問題，不論是氣鬱或陽氣不足對身體影響是全面性，不改善氣鬱，恐進一步造成失眠 、易怒、便祕 、頻尿；長時間陽氣不足，不僅可能導致心肺功能日漸變差，引起氣喘、過敏 ，心氣不足，就容易胸悶、心悸，甚至可能出現關節筋骨痛等問題。

對女性而言，陽氣不足，可能影響血液循環，容易造成月經遲來或不來，吳建東及胡心瀕都提醒，民眾若遵照上述建議仍無法改善手腳冰冷及倦怠感，建議就診經由醫師評估如何藥補，勿胡亂服藥。