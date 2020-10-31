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這樣做…告別橘世代4隱憂

邱智慧、邱煜婷
山藥對消化器官有保護作用。（記者陳立凱／攝影）
山藥對消化器官有保護作用。（記者陳立凱／攝影）

橘世代在歷經家庭及事業顛峰後，逐漸卸下肩上重擔，但往往在步入退休階段時才發現體力與健康已大不如前。中醫師吳明珠特別點出橘世代常見的四大身體隱憂，包括睡眠障礙、腸胃問題、肥胖以及更年期症狀，她教大家透過飲食、穴道按摩和中醫調養，告別惱人的健康問題。

•睡眠障礙 穴道按摩助眠

「來求診的病人，十個有五個以上有睡眠困擾。」吳明珠點出橘世代最常見的健康困擾，因為這個族群過去承擔的責任很大，常常需要耗盡心力來平衡家庭與事業，因此不少人碰到睡眠障礙問題。

 吳明珠建議，可透過穴道按摩來幫助睡眠，例如大腳趾和二趾中間的「太衝穴」，可以安定焦躁情緒；另一個位於手大拇指和食指中間的「合谷穴」，則可暢通氣血、安神助眠。

•腸胃毛病 山藥去濕健脾

橘世代應酬多，不少人因為不忌口造成腸胃問題陸續浮出，像是胃食道逆流、胃酸過多的毛病，影響生活品質。

吳明珠透露，隨著年紀增長，身體機能會慢慢退化，例如胃的賁門括約肌會變鬆弛，若不忌口又暴飲暴食，就很容易造成胃食道逆流，出現火燒心、久咳不癒的狀況。

「養生之本要從調整腸胃開始，因為脾胃是後天之本。」吳明珠認為，有腸胃問題的人，平時可以吃一些山藥，因為山藥可以促進消化、去濕健脾，對消化器官有保護作用。

•中年肥胖 瘦身對症下藥

「我有一個60歲的病人，平時吃東西都很節制，半年來天天上健身房，但不僅沒瘦，肚子還像懷孕七、八個月一樣大。」觀察這位病人的病歷發現，她服用類風濕藥物20多年，已經成習慣。

因此，吳明珠提醒患者應該回診確認用藥需求，並檢討飲食結構，再搭 配運動和針灸，成功達到瘦身效果。雖然隨著年紀大，人的代謝會變差，但肥胖的問題有多種狀況，應該先搞清楚病灶再對症下藥。

•更年期不適 保持氣血充足

對熟齡女性來說，面對卵巢老化的更年期症狀，吳明珠表示，可以提早做準備，避免更年期提早報到。例如平時要記得放鬆，舒緩過度用腦的生活作息，並搭配中藥調理、針灸把身體精氣神養好，延緩後續可能出現的身體老化狀況，保持氣血充足的生理條件。

位於大腳趾和二趾之間的太衝穴，平時可適時按壓，緩解睡眠問題。（記者陳立凱／攝影）
位於大腳趾和二趾之間的太衝穴，平時可適時按壓，緩解睡眠問題。（記者陳立凱／攝影）
中醫師吳明珠透露，橘世代常見的四大困擾，可透過專業建議找出解決方案。（記者陳軍杉...
中醫師吳明珠透露，橘世代常見的四大困擾，可透過專業建議找出解決方案。（記者陳軍杉／攝影）

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