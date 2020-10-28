預防肌少症 長者在家運動 一把木椅就搞定

高齡者不一定出門才能運動，家中只要有一把穩固的木椅 ，加上棍子、小球、彈力帶等小器材，在家裡做簡單的運動。(衛福部基隆醫院提供)

老人家因身體退化少動或不動，加速肌肉 量減少，結果因此更害怕會跌倒降低活動量，產生惡性循環。台灣 衛生福利部基隆醫院復健科物理治療師吳秉耕說，改善肌肉量和功能首推營養補充與規則運動，高齡者不一定要出門或上健身 房才能運動，只要有把穩固的木頭椅加些小器材，在家就能簡單的運動。

吳秉耕說，人體30歲以後肌肉量每年減少1%到2％，60歲以後減少速度加快。老人若帶有多重慢性疾病、身體功能缺損，少動或不動更會加速肌肉量減少而出現「肌少症」，後續可能衍生失能、跌倒、功能退化等不良影響。

肌少症評估以肌肉量、肌力、功能性測量為主，台灣社區老人肌少症以步行速度每秒低於 0.8公尺，手握力男性＜26公斤，女性＜16 公斤，合併肌肉量及身體功能或肌力低下判定。衛福部基隆醫院引進身體組成分析儀器， 加上握力測試及行走速度測試，評估受測者是否為肌少症個案。

高齡者不一定出門才能運動，家中只要有一把穩固的木椅 ，加上棍子、小球、彈力帶等小器材， 在家裡做簡單的運動。(衛福部基隆醫院提供)

「我都沒辦法出門，怎麼做運動？」吳秉耕說，在治療室常常會聽到老人家說這類的話，規律的運動是維持肌力及心肺適能最佳選擇，對高齡長者來說，不一定出門才能運動，家中只要有一個穩固的木椅 ，加上棍子、小球、彈力帶等小器材， 也能在家裡做簡單的運動。

居家運動可以坐姿或站姿，阻力運動或重量訓練能增加肌力及肌耐力，可使用肢體的重量、水瓶、彈力帶等進行單一關節肌力訓練。每次20到30分鐘原地踏步、抬膝等中強度有氧運動，可增加心肺適能及肢體敏捷性。瑜伽及伸展操能提高肌肉的柔軟度，核心運動可提高軀幹穩定度。

吳秉耕表示，進行各項肌力相關運動前要暖身避免運動傷害，運動強度依體能增減，不要過於勉強，運動結束也不要忘了進行適當緩和運動及伸展。居家運動模式建立並適當訓練後，可再鼓勵長者到戶外走走，增加社交活動。