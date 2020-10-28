我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

永遠的38歲！美魔女董座分享「3要」秘訣

記者趙容萱
台灣媚登峯集團董事長莊雅清分享保持年輕秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。(記者趙容萱／攝影)
台灣媚登峯集團董事長莊雅清分享保持年輕秘訣，掌握每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。(記者趙容萱／攝影)

台灣媚登峯集團董事長莊雅清以「Trust me，you can make it」成為家喻戶曉的瘦身業龍頭女董座，年近60歲的她，事業版圖從瘦身業跨足預防醫學，工作忙碌，卻能保持年輕、擁有窈窕好身材，她分享秘訣就是「永遠的38歲！」方法是掌握「3要」，每天要運動3小時、要睡飽，以及飲食要吃原型食物如當季蔬菜等。

她強調，女人年紀可以變大，但要設定好目標努力去做行，她希望自己就到80歲，仍維持38歲狀態，也和廣大女性分享，要懂得更愛惜自己。

莊雅清說，她很喜歡戶外運動，包括，網球、高爾夫球、晨跑、體操等，運動量加大，每天運動3小時，她通常早上5點半晨運；睡眠很重要，她認為睡飽可以抗衰老、細胞會修復；飲食吃原型食物，像當季蔬菜便宜又營養是很好食材，不碰餅乾、蛋糕甜食等精緻、加工食品。早餐一定準備原型食物，像是水煮蛋、雞胸肉、青菜、豆漿等食物，拒甜食、罐頭等。

莊雅清強調，她工作靠自己，事業百分百獨資，沒有股東，她很喜歡投入工作，但是不熬夜，每天清早4點起床、晚上11點前就寢，睡前2小時絕不進食，身高164公分，體重維持在52公斤，她每天都朝著「永遠38歲」努力。

台灣

上一則

最肥宵夜竟然是這個… 熱量比鹽酥雞還高

下一則

預防肌少症 長者在家運動 一把木椅就搞定

延伸閱讀

甜食控女兒卻只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼

甜食控女兒卻只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼
別盲目減肥 運動瘦身最健康

別盲目減肥 運動瘦身最健康

「胖艾美」激瘦氣勢旺 富豪小男友曬愛獻吻

「胖艾美」激瘦氣勢旺 富豪小男友曬愛獻吻
睡前吃蛋糕 老翁急性心肌梗塞

睡前吃蛋糕 老翁急性心肌梗塞

熱門新聞

羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
英國6歲小女孩曾因屁股、腿部劇痛被送到急診室8次，血液跟X光檢查都一直沒發現問題，有名醫生甚至認為她是裝病。取自dailymail

誤以為裝病！女童8次送急診查不出問題 最後竟確診罹癌

2020-10-26 14:53
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05
天氣漸涼，一般人喜歡進補，但是中醫師提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質；若是屬於實熱體質，則不宜進補。Getty Images

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

2020-10-25 06:53
中國醫藥大新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，該名婦女的症狀為創傷壓力症候群(PTSD)引發的憂鬱症。記者陳斯穎／攝影

媳婦曾精神受虐導致暴怒恐慌 醫：患創傷壓力症候群

2020-10-26 06:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」