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腎友「動」起來 打造慢病好日子

吳貞瑩
長期洗腎容易導致體能不佳，但若動起來，打造慢病好日子不難。(本報資料照片)
長期洗腎容易導致體能不佳，但若動起來，打造慢病好日子不難。(本報資料照片)

慢性腎臟病是非常燒錢的疾病，腎友須長期透析治療，部落客jimmy的洗腎歷程近10年，但他熱愛健身，翻轉腎友形象，台灣復健醫學會理事、醫師毛琪瑛也鼓勵腎友積極動起來，打造慢病好日子不難。

毛琪瑛指出，腎友因長期洗腎導致體能不佳，肌肉流失，身心受挫。台灣約九成的腎友需長時間至醫療院所進行血液透析，每次花三到四小時，一周三次，常見體力下降，下肢的穩定度肌力較差，有不少年長的腎友還有肌少症，或合併長期糖尿病、心血管疾病，體力不佳，因此更排斥運動，導致惡性循環。

她說，無論是腎臟病或合併糖尿病等慢性病友，病患都必須長期與疾病搏鬥，因此適度從事復健運動，可以幫助病友促進身體新陳代謝，延緩疾病退化，逐步回復穩定的生活品質。

毛琪瑛表示，腎友復健運動原則可以依照自己的洗腎時間和體能做調配。舉一周需洗腎三次的血液透析病患為例，洗腎那幾天身體可能較虛弱，可以採用躺著或坐姿的輕度運動；不洗腎的日子則可視體能狀態，加強運動強度，採用坐姿及站立的運動。她笑笑說，若像jimmy這種體能極佳的腎友，運動的困難度自然可以更進階。而心肺耐力的訓練對所有病友也很重要，安全及有效的心肺耐力訓練可以適度合併進行。

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