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熟齡最怕乾肌 5原因留不住水

劉小川
長期的肌膚乾燥，不僅會讓肌膚長出乾紋，還可能導致肌膚表皮摸起來粗糙，小瑕疵堆積起來，人會看起來更顯老態。(本報資料照片)
長期的肌膚乾燥，不僅會讓肌膚長出乾紋，還可能導致肌膚表皮摸起來粗糙，小瑕疵堆積起來，人會看起來更顯老態。(本報資料照片)

一過了35歲，肌膚邁入熟齡，不但開始變乾，還可能出現有乾癢、紅腫的狀況；長期肌膚乾燥，不僅會讓肌膚長出乾紋、變得粗糙，小瑕疵堆積起來，恐會令人更顯老態。想解決肌膚的乾燥，就要從「根本」下手，以下為五個可能導致肌膚乾燥的原因：

1、氣候影響

冬天若是又濕又冷，恐會讓許多肌膚乾燥的人出現「蛇皮」，這是由於角質缺水，需多加保護肌膚，增加乳液、身體油的用量，不然乾燥可能會反覆發生。

2、年齡增長

嬰幼兒的肌膚充滿水分、彈性，隨著年齡增長，到了青少年時期，肌膚修復力佳，當然維持細緻與光澤相對簡單。步入中年後，肌膚狀態會開始產生小問題，如缺水，就是一個最容易看見的老化現象。

3、錯誤的清潔方式

許多人的肌膚乾燥，是因為過度清潔，洗去人體表面的皮脂膜。所以在挑選清潔產品時，要減少使用鹼性的清潔產品，減少刺激肌膚。

4、去角質的頻率

如果不定期去角質，可能會造成角質阻塞毛孔，導致毛孔粗大、暗沉、粗糙等肌膚問題；雖說去角質是必須做的保養，但也不能太過頻繁。去角質的過程中，若太大力搓揉，可能會導致肌膚受傷、角質層受損，鎖水力就會大大降低，使皮膚乾燥。

5、心理影響生理

負面情緒是身體最大殺手，不僅影響心理層面，嚴重還會影響到一個人的外觀。長期受負面情緒的影響，也有可能會降低角質的屏障功能，出現肌膚失水的問題，導致肌膚乾燥。

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