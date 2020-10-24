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中醫教4招判斷體質 食補更精確

張瀞文
動物實驗證實，有二種中藥材可有效作為免疫檢查點抑制劑，若人體試驗順利，有望代替現行昂貴的西醫免疫療法，節省治療負擔。 （圖：shutterstock）
動物實驗證實，有二種中藥材可有效作為免疫檢查點抑制劑，若人體試驗順利，有望代替現行昂貴的西醫免疫療法，節省治療負擔。 （圖：shutterstock）

中醫觀點裡，秋天是個適合調養身心的季節，揮別溽暑，來到涼爽乾燥的秋季，該如何養生？怎樣吃對食物、喝對茶飲？台灣臻品中醫院長陳勇利提出四種方法來判定自己的體質。

陳勇利教學員如何透過血壓、排便形狀、舌頭顏色、喝水量等等判定自己的體質。陳勇利強調，體質是可以改的！體質雖然受基因影響，但最主要還是由日積月累的飲食、起居作息、運動、用藥習慣等累積而成，了解自己的體質，不但可以對症下藥，吃對食物、用對中藥補身，也可藉由改變生活習慣調整體質。

陳勇利也藉由實際的食材／藥材，讓學員學會了判斷好壞，例如：人參要買散裝、形狀不一的，並挑選身長、枝大、 似人形者；枸杞要挑顏色深淺不一、摸起硬、蒂頭白的（表示沒有染色）；茉莉則要選擇顏色淡、形狀完整，彰化花壇產的茉莉品質堪稱一流。

可用哪些食物保養肺部、減少感冒？

白蘿蔔：可以降氣化痰、虛火咳嗽。有三高者，不要跟人參、熟地、何首烏同時使用。

木耳：可化解虛火咳嗽。黑木耳的鈣、鐵含量多，白木耳則有降低血壓作用。

蓮子：止瀉健脾、適合脾虛咳嗽者。

南瓜：改善良性攝護腺肥大症，瓜類偏冷但南瓜不冷，適中溫補肺腎。

白果：溫腎補肺、久咳、白帶遺尿，不可多吃。

胡蘿蔔：有「東方小人參」之稱，含豐富維生素A，可增強免疫系統。精華在皮，食用時不要削掉太厚的皮。

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