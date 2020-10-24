以為漲奶…哺乳發現胸部有硬塊 第二胎才知是乳癌

以為生過孩子、餵母奶不易得乳癌，這是錯誤的想法。（取材自ingimage）

「以為生過孩子、餵母奶不易得乳癌。」40歲的柯小姐第一胎哺乳時發現胸部有小硬塊，退奶後硬塊完全消退，但第二胎後也出現同樣情形，原以為硬塊會自然消失，直到硬塊脹痛而去檢查，竟確診為乳癌第三期。

中華民國乳癌病友協會秘書長伍淑瓊表示，乳癌為台灣 女性癌症 發生率之首，每年新確診的個案可高達1萬3000多人，依照最新的癌症登記數據顯示，台灣每年新增個案以10%的增幅攀升，也出現「年輕化」的趨勢，每三位乳癌患者，就有一位年紀小於50歲。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，有賴乳房攝影 篩檢的推廣以及治癌藥物日新月異，目前台灣乳癌的五年存活率已達88.43%，如何在確診後，調適身心健康以長期與乳癌共存，是每位乳癌病友的課題。

伍淑瓊表示，研究顯示，運動可降低乳癌的復發及死亡率，今年推動「健康唱跳動起來」，並舉辦「I Love Dance」舞蹈比賽，希望透過活動鼓勵乳癌患者接受治療後，加入運動的行列。參賽的乳癌病友陳小姐表示，四年前確診乳癌未滿50歲，透過病友間的鼓勵及唱歌、舞蹈，才找到活下去的動力。