專家觀點／營養不足 治癌打折扣

桃園長庚醫院大腸直腸肛門外科主治醫師孫麒洹。(本報資料照片)

癌症 患者在接受放化療時，得面臨治療產生的副作用，其中疲憊、噁心嘔吐、掉髮和腹瀉最令患者困擾，特別是噁心嘔吐會使患者變得虛弱、食不下嚥，甚至嚴重影響後續的治療，治療期間更是不敢吃，營養補充不足，反而會讓治療效果大打折扣。

癌友在治療期間，熱量及蛋白質需求是正常人的1.3倍，但治療中的不適感易使患者未能注意營養攝取，加上罹癌後，常會反省罹癌都是過去飲食習慣不佳所致，多嚴格遵循健康飲食方式，熱量、蛋白質攝取反而過低。

營養不足帶來的後果，會造成患者對藥物耐受性變低，影響治療效果，或被迫中止治療計畫，同時也會出現體力每況愈下，進而影響後續生活品質等，臨床觀察，多數病友認為這是常態、必然會發生的事情，忽略需積極的營養介入，造就「癌症惡病質」的體質。

據國外文獻指出，針對接受放療的大腸癌患者調查，發現治療期間給予營養諮詢，並適時給予營養補充品的癌友，存活率明顯比沒有營養介入的高。

不過要補充營養也得補得對，歐洲靜脈暨腸道營養醫學會（ESPEN）2017年提出，癌友若發生惡病質，除了補充熱量、蛋白質以外，建議癌友每天攝取2公克魚油EPA，魚油中的EPA對增加體重、抗發炎等皆有幫助。

(諮詢╱台灣 桃園長庚醫院大腸直腸肛門外科主治醫師孫麒洹)