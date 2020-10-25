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我的經驗／正向抗癌 潛水、半馬照常

星希亞
肺腺癌病友星希亞放慢腳步、寬心生活，持續散播正能量。(圖：星希亞提供)
肺腺癌病友星希亞放慢腳步、寬心生活，持續散播正能量。(圖：星希亞提供)

我是星希亞，2012年冬天，因久咳不癒，前往醫院接受X光、肺活量等檢查一切正常，之後改掛耳鼻喉科，醫師判定是鼻竇炎造成鼻涕倒流所致，接受鼻竇炎手術後仍未見改善，最後肺部發炎住院治療兩周，醫師懷疑是肺癌，建議轉大型醫院進一步檢查。

存活率不是零 就有努力空間

檢查後確診肺腺癌四期，兩側肺葉腫瘤如滿天星般散布，且出現嚴重肺積水，無法平躺入眠。得知五年存活率僅4.6％，我難過落淚，但隨即又想，只要存活率不是零，就有努力空間。

12次化療後，藥物出現抗藥性，所幸順利加入新的標靶藥物試驗；但服藥第一年幾乎每天出現腸胃絞痛、嘔吐，最高紀錄一天吐了快十次，但只要能活著，所有辛苦都值得。

改變生活習慣 多補充蛋白質

生病後我徹底改變生活習慣，不吃加工、油炸、醃製品，也透過滴雞精、高蛋白補充蛋白質，自製蜆精避免肝指數過高。化療期間在醫師建議下，我也使用麩醯胺酸（glutamine）來避免口腔及消化道黏膜受損。

罹癌迄今八年了，我的心願清單也完成了大半，如考潛水執照、完成半馬、三鐵、帶母親京都賞櫻、看西藏天空等；我學會放慢腳步、寬心生活，並持續散播正能量；網友、癌友們的回應更激勵我，原來自己可以影響這麼多人，非常感恩。

腫瘤 指數 賞櫻

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