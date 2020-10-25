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秋冬養身 別養出雙下巴

綜合整理
上了年紀後，皮膚老化鬆弛，很容易形成雙下巴。（本報資料照片）
上了年紀後，皮膚老化鬆弛，很容易形成雙下巴。（本報資料照片）

秋冬本來就是一個容易發胖的季節，加上容易氣血不足，臉變圓的情況真的是非常的普遍，今天我們就學學如何快速減掉雙下巴吧。

如何預防臉變圓？

1.多吃瘦臉食物，如胡蘿蔔、菠菜。

 39健康網報導，胡蘿蔔中所含的胡蘿蔔素具有抗氧化作用，可以刺激皮膚的新陳代謝，加強血液循環，不僅能改善膚質，使皮膚細嫩光滑，還能幫助臉部脂肪燃燒，起到美容、消腫的作用。而菠菜中含有的鉀元素能夠幫助消除面部水腫，有「瘦臉」的功效。

2.多喝水

每天喝800ml的溫水是幫助臉部消除浮腫的有效方法之一。如果你不喜歡每天喝下一杯又一杯平淡無味的清水，可以在水中加入少許檸檬片或檸檬汁。

3.熱毛巾敷臉，促進臉部血液循環，收緊肌膚。

早晚洗臉後，雙手輕輕拍打或敲擊臉部，待臉頰呈微紅為止。此方法不但能促進臉部血液循環，使臉色變紅潤，還能達到修緊面部、突出輪廓的效果。晚上睡前將熱毛巾敷在咬肌上五分鐘，堅持兩三個月會看出效果。

為什麼會有雙下巴？

1.本身肥胖引起

如果本身肥肉較多的話，出現雙下巴也是難免的。想要單獨的減掉雙下巴的話，確實有點困難，此時最有效的方法是著手全身鍛鍊，先整體瘦下來再來局部瘦身。

2.皮膚老化或者鬆弛

這種情況一般發生在中年人、老年人身上。上了年紀之後，皮膚老化鬆弛，因為重力的原因而下垂，原本臉部固有的線條就不再緊緻，很容易形成雙下巴。

3.不良生活姿勢

如今大部分年輕人都是低頭族，長期低頭玩手機不僅會造成頸椎壓力，還容易形成雙下巴。不僅如此，睡前躺在床上玩手機，也很容易形成雙下巴哦！

4.圓臉更容易有雙下巴

圓臉型的女性臉部輪廓並不太明顯，骨骼的貼合度較低，皮膚很難維持緊緻，也就比其他臉型更容易形成雙下巴。

5.錯誤的咀嚼習慣

錯誤的咀嚼習慣也會對臉型產生影響。比如平時吃飯過快，咀嚼次數較少，臉部肌肉得不到充分的鍛鍊而變得鬆弛缺乏彈性。平時生活中也要適當的注意鍛鍊臉部肌肉，咀嚼一些纖維含量較多的食物，比如芹菜。

如何消除雙下巴？

1.按摩瘦下巴

臉部肌肉平時很難鍛鍊到，按摩可以直接有效的作用到贅肉上。平時多注意按摩下巴到頸部的位置，促進淋巴循環，幫助消除下巴贅肉。採用推拿，按揉的方式比較有效。也可以藉助刮痧板，按摩前塗抹精油避免皮膚擦傷。

2.多做抬頭運動

平時多做抬頭運動，抬起頭部頸部後仰，同時嘴唇緊閉，感受下巴頸部的拉伸。這個動作隨時都可以進行，不僅能有效消除雙下巴，還能防止頸紋的產生。

3.用餐咀嚼鍛鍊法

每次進食時，將食物反覆咀嚼。慢慢地咀嚼，感覺到下巴的肌肉被牽動。利用用餐時練習，能夠使下巴的肌肉收縮結實。

4.嘴角鍛鍊運動

將身體坐直，臉部與身體肌肉放鬆。雙眼直視前方。兩邊嘴角盡力地往下牽拉，每次牽拉都感覺到下巴肌肉有縮緊的感覺。每一次牽拉動作需維持10秒鐘。反覆練習約15次即可。這個小運動可以隨時進行，運用下嘴角的力量，運動下巴的肌肉，夠有效地燃燒下巴肌肉的脂肪，使下巴肌肉緊縮。

5.美麗發聲下巴鍛鍊法

將嘴張大，依次發出「啊」、「一」、「屋」、「耶」、「喔」的聲音，形成不向的嘴形。聲音需要隊腹部發出，要有力量。每天反覆練習約5分鐘。通過不同聲音的練習，鍛鍊下巴的肌肉，使得脂肪無法在下巴的部位累積。久而久之能夠使下巴的肌肉緊實有力，改善肥厚現象。

每天喝800ml的溫水，是幫助臉部消除浮腫的有效方法之一。(Getty Imag...
每天喝800ml的溫水，是幫助臉部消除浮腫的有效方法之一。(Getty Images)
咀嚼一些纖維含量較多的芹菜，可鍛鍊臉部肌肉。（本報資料照片）
咀嚼一些纖維含量較多的芹菜，可鍛鍊臉部肌肉。（本報資料照片）

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