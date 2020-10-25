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天冷少動 腿粗循環也差

綜合整理
打瘦腿針後，不會影響腿部的正常功能包括行走、屈曲等功能。(Getty Images)
打瘦腿針後，不會影響腿部的正常功能包括行走、屈曲等功能。(Getty Images)

大多數人都喜歡倒三角的身材，但秋冬天冷，容易大吃少動，腿很快就會變粗，怎麼辦？39健康網報導，可以作幾個簡單的瘦腿運動，就算是充滿肌肉的小腿也能瘦下來。

腿粗6原因

1.不喜歡做運動或討厭走路，在椅子上一坐就是一整天，下半身不變胖都很難。

2.忍受低溫，雙腳冰冷冷。如果漠視不管，下半身血液循環就越變越差。只要一覺得冷，馬上用圍巾、毛毯保暖，腳邊放個小暖爐也很適合。

3.喜歡翹腳，經常蹺二郎腿，阻礙腿部血液和淋巴循環，導致下半身浮腫。

4.常穿不合腳的鞋走路，鞋子太擠腳，壓抑腳步神經及腿部的血液循環。

5.午餐每天都在辦公桌前解決，連飯後經常坐著不動。

6.愛喝冷飲，喜歡吃重口味食物，有便祕困擾，卻也不調整飲食和作息來解決問題，很少去洗手間。

瘦腿3運動

1.小腿拉伸法

雙腳微微打開站立，手掌扶牆。雙腳前後打開，前側的腿膝蓋彎曲，上半身前傾。保持腳後跟和頭部呈一直線。後方的腳後跟不要離地，一定要緊貼地面。注意上半身的傾斜和頭頂位置會影響拉伸效果，拉伸的動作要快點。

2.上下樓梯法

用腳尖或腳跟的力量爬樓梯，並且腰桿打直，重心落在整個腳掌上。千萬別窩著身體、低頭爬、墊腳爬或一次爬2-3格哦，這對腳和脊椎都有很大的負擔，尤其是承重的膝蓋和腳踝更是要不得。

3.刮痧瘦腿法

在晚上洗澡後，用嬰兒油或者是橄欖油塗抹在小腿上，然後用刮痧板用力的刮小腿部，從下往上，從腳踝一直刮到膝蓋彎，一邊100次，掛完之後喝一點溫開水。

運動時有以下2點需要注意：1.每組小重量，多次數，建議每組20次以上。2.飲食結構中，不要攝入過多的蛋白質。

打瘦腿針後 多久可運動？

此外，不少女生為了腿好看，去打了瘦腿針，不過打針之後初期會有嚴重的不適感，可以選擇按摩幫助藥水進行溶解，盡量是讓肌肉得到放鬆。也可以健身，但是僅限於簡單的拉伸，也就是讓線條變得更好。

打瘦腿針要十個月才能恢復，這期間不要做劇烈的運動，不要使腿部壓力太大，不然會失效的。適當的行走很好，但是不能過於的使用小腿的肌肉，還是要藉助大腿的肌肉進行運動。也不可以立即進行跑步運動，因為跑步會刺激小腿肌肉的增生，反而影響打瘦小腿針的效果。

打瘦腿針後多久運動？一般是建議三周到一個月的時間，藥水完全的適應於肌肉裡面還是需要一段時間，讓肌肉完全的萎縮是不能刻意的去運動小腿的。在日常的行走裡面還是需要很好的堅持下來。打完瘦腿針在三週後再開始運動，一定要得到回復之後運動才是的。

想要去運動健身還是建議短暫的輕鬆訓練，瑜伽就是很不錯的方法，不過堅持按摩腿部的肌肉還是很不錯的，也是幫助身體進行放鬆。另外打完瘦腿針之後，如果愛美者想要運動，那麼每次運動的時間是不要超過15分鐘，一般保持在10分鐘左右就可以了。

拉伸小腿可以瘦腿 。（本報資料照片）
拉伸小腿可以瘦腿 。（本報資料照片）
經常蹺二郎腿，阻礙腿部血液和淋巴循環，導致下半身浮腫。（本報資料照片）
經常蹺二郎腿，阻礙腿部血液和淋巴循環，導致下半身浮腫。（本報資料照片）

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