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抗生素治青春痘服竟奪命 找到關鍵藥物過敏原因

陳雨鑫
磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）是台灣藥害救濟排名前十大、也是全球嚴重藥物過敏的前五大藥物。（記者陳雨鑫／攝影）
磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）是台灣藥害救濟排名前十大、也是全球嚴重藥物過敏的前五大藥物。（記者陳雨鑫／攝影）

為治療青春痘，一名18歲的男大生服用「磺胺類抗生素撲菌特錠」（Baktar），竟引發肝衰竭死亡；此類抗生素是全球嚴重藥物過敏的前五大藥物，台灣的長庚醫院已找出導致該藥物關鍵的特殊基因（HLA-B*13:01）及相關基因型，帶有此基因型的人使用此類抗生素藥物，引發嚴重過敏的風險是一般人的45倍。

撲菌特錠抗生素廣泛使用多種感染病症，如皮膚感染、上下呼吸道感染、腎臟及尿路感染、生殖器感染、腸胃道感染，連燙傷藥膏、眼藥水都含有這類抗生素，每年約有20萬到30萬人使用，有其不可取代的地位。

一旦磺胺類抗生素過敏嚴重可能會致命，台灣的林口長庚醫院皮膚部部長長鐘文宏表示，收治的病例中，一名18歲男大生為了治療青春痘服用磺胺類抗生素，引發肝衰竭，等不到換肝死亡；一位女大生，也是為了治療青春痘，服用磺胺類抗生素，卻引發猛爆性肝炎；另一名泌尿道感染女性病患服用此類抗生素，則導致全身性的皮膚水泡與破皮，一度引起敗血症而差點死亡，雖撿回一命，但眼睛視力嚴重受損。

林口長庚醫院皮膚部醫師陳俊賓指出，磺胺類抗生素過敏反應，輕則局部或全身的搔癢紅疹，嚴重過敏反應則包含史帝文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）。

陳俊賓說，臨床表現則包括全身性紅疹與水泡、大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，也可能併發肝腎功能或多器官衰竭而導致死亡，死亡率高達30%；有些幸運存活的患者，也可能會有眼睛視力受損的永久後遺症。

鐘文宏表示，長庚研究團隊是與亞洲的泰國、馬來西亞等國合作進行為期五年的研究，確認磺胺抗生素過敏的特殊基因型（HLA-B*13:01及相關基因型），帶有此特殊基因型的人使用撲菌特錠抗生素藥物就有可能產生嚴重藥物過敏的風險，且風險比一般人高出45倍，其中過敏患者約52.8%帶有這基因型、正常人約11.4％。

鐘文宏強調，既然已經找到特定的基因會引發嚴重過敏，若能早期於病人服藥前，進行用藥前基因檢測和疾病早篩，將可有效預防嚴重藥物過敏的發生。

惱人的青春痘，幾乎與每個人一起成長。（本報系資料照片）
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