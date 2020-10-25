我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

想要仙女肌 喝豆漿有效

記者劉小川
想要皮膚光滑細緻，除了外敷，內服也很重要。(摘自 pexels)
想要皮膚光滑細緻，除了外敷，內服也很重要。(摘自 pexels)

想要身體健康、皮膚好，不只要外擦，內服也必須一起調養，皮膚才能散發出仙氣光澤。若要從飲食習慣下手，又該如何做起呢？

很多人會吃膠原蛋白、維他命C等來補充。然而要肌膚好，包括多攝取蛋白質、控制醣類、均衡飲食，才能讓肌膚亮起來，皮膚科醫師說，要避免吃過度刺激的食物、減少不健康的飲食習慣。盡量減少甜食、不喝飲料。醫師建議，可以改喝「豆漿」，並分析豆漿與皮膚之間的好處。

腸胃道不好的人，能喝豆漿嗎？

豆漿中，含有膳食纖維，可以調節腸道作用，但如果自己DIY做豆漿，一定要把豆漿煮熟，不然沒有促進腸道蠕動、肌膚沒變好，卻一肚子脹氣，反而不利於腸道。

血糖低的時候，來杯豆漿吧！提升一整天的工作效率。(摘自 pexels)
血糖低的時候，來杯豆漿吧！提升一整天的工作效率。(摘自 pexels)

好的消化系統，才會有好的肌膚

豆漿中，黃豆含有一定的水蘇糖，針對腸道健康，有直接的效果。什麼是水蘇糖？簡單來說，水蘇糖是天然存在的一種四糖，能促進有益菌增殖的功能，腸道的益菌多了，腸胃菌群優化了，肌膚也會跟著好起來。

什麼時機喝豆漿最有利於肌膚與腸道？

豆漿有許多好處，也是最容易取得的食物。適合想要平穩血糖、改善情緒、緩解壓力，不只能提升工作效力，還能舒緩情緒，搭配些許碳水化合物，當成一個有效的減肥套餐，也是非常適合的組合。

如果一到下午，就感覺到肚子餓，此時血糖降低，會影響工作進度，可以來杯豆漿，穩定情緒，有助於腸道與肌膚優化。

血糖

上一則

5種食物 消減腹部脂肪

延伸閱讀

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡
沒搞錯！妳的雙手就是抗老保養「發動機」

沒搞錯！妳的雙手就是抗老保養「發動機」
別光羨慕…快來偷學南韓姑娘「水嫩嫩」保養術

別光羨慕…快來偷學南韓姑娘「水嫩嫩」保養術
想要肌膚亮出來？不用擦超貴保養品 喝杯豆漿就行

想要肌膚亮出來？不用擦超貴保養品 喝杯豆漿就行

熱門新聞

吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

簡單4招 讓你大腦愈來愈靈活

2020-10-18 02:13
碳酸飲料的高果糖糖漿，會提高痛風發作機率。Getty Images

喝可樂會痛風？風濕科醫師解密 竟是果糖在搞鬼

2020-10-18 06:17
流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力。圖／台中慈濟醫院提供

癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機

2020-10-17 16:58
邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

保持年輕 初老族的關鍵飲食

2020-10-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物