想要仙女肌 喝豆漿有效

想要皮膚光滑細緻，除了外敷，內服也很重要。(摘自 pexels)

想要身體健康、皮膚好，不只要外擦，內服也必須一起調養，皮膚才能散發出仙氣光澤。若要從飲食習慣下手，又該如何做起呢？

很多人會吃膠原蛋白、維他命C等來補充。然而要肌膚好，包括多攝取蛋白質、控制醣類、均衡飲食，才能讓肌膚亮起來，皮膚科醫師說，要避免吃過度刺激的食物、減少不健康的飲食習慣。盡量減少甜食、不喝飲料。醫師建議，可以改喝「豆漿」，並分析豆漿與皮膚之間的好處。

腸胃道不好的人，能喝豆漿嗎？

豆漿中，含有膳食纖維，可以調節腸道作用，但如果自己DIY做豆漿，一定要把豆漿煮熟，不然沒有促進腸道蠕動、肌膚沒變好，卻一肚子脹氣，反而不利於腸道。

血糖低的時候，來杯豆漿吧！提升一整天的工作效率。(摘自 pexels)

好的消化系統，才會有好的肌膚

豆漿中，黃豆含有一定的水蘇糖，針對腸道健康，有直接的效果。什麼是水蘇糖？簡單來說，水蘇糖是天然存在的一種四糖，能促進有益菌增殖的功能，腸道的益菌多了，腸胃菌群優化了，肌膚也會跟著好起來。

什麼時機喝豆漿最有利於肌膚與腸道？

豆漿有許多好處，也是最容易取得的食物。適合想要平穩血糖 、改善情緒、緩解壓力，不只能提升工作效力，還能舒緩情緒，搭配些許碳水化合物，當成一個有效的減肥套餐，也是非常適合的組合。

如果一到下午，就感覺到肚子餓，此時血糖降低，會影響工作進度，可以來杯豆漿，穩定情緒，有助於腸道與肌膚優化。