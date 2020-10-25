三明治敷臉法 范冰冰可能有效 你不見得有效

范冰冰在網路分享三明治敷臉法。(摘自范冰冰小紅書帳號)

因逃稅案跌落谷底的中國 大陸女星范冰冰 ，如今又逐漸回到螢光幕前，而她之前也沒閒著，努力經營著自己的美妝小紅書 。常看到范冰冰分享購物經驗及護膚方法，讓許多人紛紛被圈粉。

之前范冰冰在小紅書中，分享自己的三明治敷臉法，就是先將一張面膜敷約10分鐘，再將其收回面膜包裝中，再敷上水洗式的面膜10分鐘，最後再將先前敷過10分鐘的那片面膜，再拿出來敷10分鐘，稱之為三明治敷面膜法。

敷完面膜後，再依照一般保養程序擦上保養品，如此繁瑣的護膚方式，充滿儀式感，但這樣做對皮膚真的好嗎？詢問皮膚科醫師後，三點建議提供大家參考。

范冰冰在網路分享三明治敷臉法。(摘自范冰冰小紅書帳號)

1、肌膚可能過度補水

范冰冰此法，可以讓肌膚補充滿滿水分，但過度補水的肌膚，會造成肌膚水合過度，可能會導致肌膚屏障變得薄弱，甚至可能破壞角質層，臉部問題也隨之而來，所以還是別輕易嘗試。

2、痘痘好發、長出閉鎖粉刺

長期使用三明治敷臉法的肌膚，因為肌膚無法承受這麼多的營養物質，會導致肌膚養分過剩而出現封閉狀態，閉鎖性粉刺、痘痘也可能找上門。

范冰冰的三明治敷臉法，恐怕未必適合每個人。(摘自范冰冰小紅書帳號)

3、肌膚過敏

敏感性肌膚的人，鐵定試過許多不損傷肌膚又護膚的方式。而複雜的護膚方式，會讓敏感性肌膚的皮膚薄弱、角質也比較脆弱，肌膚穩定性本就不佳，用三明治敷臉法，肌膚更無法承受這麼大的負荷，千萬別輕易嘗試。

正確的保養，只要注重三點：清潔、保濕、防曬，這三步已足夠讓肌膚維持穩定又好的狀態，網路上的小撇步，大家還是斟酌一下自己的肌膚狀況再做定奪。