堅持健身幾十年！84歲鍾南山 再忙都要運動

鍾南山說，運動和吃飯、睡覺一樣重要。（取材自錢江晚報）

中國傳染病學專家、工程院院士鍾南山 ，今年已經84歲，不僅身材挺拔健碩，身體狀態甚至不輸給年輕人。談起養生之道，鍾南山說，「運動對我保持身體健康起到關鍵作用」，在他的認知中，運動就像吃飯一樣，是生活的一部分，幾十年如一日堅持運動的他，更是用實際行動證明了運動在人生中的積極作用。

錢江晚報報導，鍾南山從小便喜愛運動，「那時還沒有鍛鍊的概念，什麼運動都喜歡」。從最初不自覺的喜歡運動，鍾南山慢慢變為自覺堅持鍛鍊，「運動後有充沛的精力，再忙也要擠出時間鍛鍊身體。」

就讀北京 醫學院（今北京大學醫學部）期間，鍾南山參加學校運動會曾創下幾項紀錄，至今無人能破。1959年，他作為一名非專業運動員參加首屆全國運動會，在400米欄項目中，以54.2秒的成績打破當時的全國紀錄；他還透露，年輕時舉重最高重量是100公斤，臥推可以達到70公斤。

據報導，時至今日，鍾南山一直維持運動習慣，在日常繁忙工作之餘，每周都要抽出三、四天，每次40分至50分鐘來鍛鍊，「先跑步25分鐘，然後做20個槓上撐、10個引體向上，以及仰臥起坐」。

鍾南山鍛鍊都是在家中進行，他的妻子、前中國女籃隊員李少芬還特地為他布置了一個簡易健身 房，跑步機、動感單車、雙槓、拉力器、啞鈴等健身器都有；就算在出差時，鍾南山也會帶上拉力器，或是徒手做伏地挺身、仰臥起坐、原地抬腿等。