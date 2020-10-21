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想長壽健康？首要防心血管疾病 醫分享養生3原則

李樹人
藝人陳昇也喜歡騎自行車，樂當城市遊俠，也能運動健身。（本報資料照片）
藝人陳昇也喜歡騎自行車，樂當城市遊俠，也能運動健身。（本報資料照片）

藝人小鬼因「主動脈剝離」釀成血管堵塞於浴室跌倒後驟逝，令人惋惜且不捨，台灣心臟基金會執行長黃瑞仁指出，主動脈剝離九成都是高血壓引起，高血壓的併發症在腦部容易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟則易造成心肌梗塞，對主動脈最大的危險就是造成主動脈剝離，建議高血壓患者一定要嚴格控制血壓。

控制三高 保命之道

缺乏規律運動、不健康飲食所引起的高血壓、高血糖及高血脂；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子。台灣衛福部國健署長王英偉呼籲，預防心血管疾病的王道，就是從健康生活型態做起，規律運動、健康飲食、戒菸節酒、控制三高、規律服藥、定期健檢，是最好的「保命之道」。

心臟病 第二號殺手

根據統計，心臟病是2019年台灣民眾的第二號殺手，平均每26分鐘就有一人死於心臟病，如加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年造成5.3萬人死亡。

老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該更愛護自己的心，落實健康生活型態。另秋意漸涼，早晚溫差大，要注意保暖，避免血壓突然增高。

健康生活3原則

1.健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每周累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車、控制體重、良好睡眠，是杜絕慢性病的通則。

2.戒除不良生活習慣：研究發現，就算每天僅吸一支菸，罹患冠狀動脈心臟病機率比不吸菸的人增加五成、中風的機率更增加超過兩成。

3.控制三高慢性病：有三高的民眾千萬別鐵齒，更要小心心血管疾病找上門，應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

高血壓 心臟病 三高

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