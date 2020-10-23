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量血壓前半小時 別吃吃喝喝

林建宏
飯後量血壓會影響判讀。圖為示意圖。(本報資料照片)
飯後量血壓會影響判讀。圖為示意圖。(本報資料照片)

量測血壓可以遠離心血管疾病的遺憾，但你會量血壓嗎？有些民眾會尋求社區藥局藥師協助量測血壓及諮詢，卻常見民眾量測血壓的方式錯誤。根據美國疾病管制局的建議，可分為測量前的準備事宜，以及量測中的注意事項。

很多人習慣在晚飯後在家或散步到社區藥局順便測量血壓，其實在飲食後，血壓數值會稍微偏高而影響判讀。正確測量血壓「前」的準備事宜，有二大重點：一是量血壓前的半小時內，不要吃東西或飲食；二是先上廁所，因為憋尿會刺激人體交感神經興奮，而造成測量出來的血壓值呈現假象偏高，會干擾醫師或藥師對血壓變化的判讀。

「開始」測量血壓時，有三大注意事項：

•必須坐於椅子上且不可蹺腳，雙腳平踩在地板，讓身體輕靠著椅背。

•將手臂平放在胸口的高度，衣袖挽起。

•在等待血壓機運作時，不可以邊量血壓邊說話。

血壓量測是自我照護，除了要遵守正確的量血壓方式，更應每天測量且記錄數值，以便醫師及藥師能夠依據長期的血壓變化做進一步判讀。

高血壓患者常見的迷思，是未按醫囑吃藥。服用高血壓藥物目的，是為了避免血壓忽高忽低對血管壁造成損害，而易導致中風、主動脈剝離等心血管相關症狀。提醒千萬不可因為當天沒有感到不舒服，或是血壓測量數值正常，就不服用高血壓藥物。

成功長期穩定血壓的關鍵之一，就是朋友、家人間的互相關懷，美國疾病管制局也特別將控制高血壓推廣為團隊合作，希望藉由親友間互相關心、提醒，達到長期穩定控制高血壓而遠離遺憾。（作者為台灣桃園新生醫專講師、藥師）

高血壓 美國 藥局

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