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中年輕度運動 讓腦部凍齡

陳婕翎
步行及輕度的身體活動，可增加腦容量、延緩大腦退化的時間，且對50歲以上、平時不動的人來說，效果更好。（本報資料照片）
步行及輕度的身體活動，可增加腦容量、延緩大腦退化的時間，且對50歲以上、平時不動的人來說，效果更好。（本報資料照片）

美國波士頓大學2019年發表在JAMA《美國醫學會雜誌》針對超過2000名平均53歲的研究指出，步行及輕度的身體活動，如做家事或走路去比平常遠的超市購物等就可增加腦容量、延緩大腦退化的時間，且對50歲以上、平時不動的人來說，效果更好。

過了50歲後，除了體力、肌力、骨質會逐漸流失外，「大腦」也會逐漸萎縮，60~91歲時以每年0.5%速率萎縮，導致認知功能下降。若腦部持續萎縮、嚴重退化有可能會增加未來罹患認知功能障礙及憂鬱症的風險，甚至會惡化成為失智症，目前80歲以上每5位就有1位失智。

台灣師範大學體育系授發張育愷教說，該篇發表於去年JAMA研究指出，在沒有運動習慣的人中，只要每天步行超過7500步，與未達的人相比，大腦相當於延緩退化2.2年；每天多1小時的身體活動，也可以延緩退化1.4年。

許多有健康問題、虛弱、平時不動的銀髮族現階段仍無法運動，針對此族群，台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議透過「+10行動」，每天比現在多花費10分鐘活動身體，習慣後再循序漸進增加強度。

「+10行動」包含保持忙碌、不久坐、利用樓梯上下樓、做家事、看電視時可進行簡易運動和伸展、外出時增加走路及騎腳踏車機會、走路去比平常遠的超市購物、多利用附近的公園和運動設施、參加當地的運動社團、在休息日與家人朋友外出及行走時盡量邁開大步快速行走。

許惠玉表示，身體只要有活動都有益於腦部健康，包含降低認知功能衰退及改善情緒。雖然退休後時間變多，但仍有許多銀髮族不動，原因包含身體狀況不佳、退休就是要輕鬆過日子、沒動力、運動很累，越不動越容易虛弱，形成惡性循環。

許惠玉也提醒，尚未邁入銀髮階段的民眾，因50歲過後大腦開始萎縮，需透過運動預防及延緩失智症的發生，越早開始，效果越好。而運動的另一項好處是能增加社交互動，除了讓運動更加有趣容易持續之外，互動對於大腦和情緒的改善都有幫助，也能增加自信心、滿足感。

失智 台灣 美國

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