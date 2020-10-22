我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

45歲主動脈剝離 以為感冒險死

趙容萱
主動脈剝離大多好發在45歲到79歲男性，男多於女。圖為示意圖。（取材自Ingimage）
主動脈剝離大多好發在45歲到79歲男性，男多於女。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

36歲台灣藝人小鬼黃鴻升猝逝，讓人注意到平時無症狀、猝死率高的主動脈剝離等心血管疾病。許姓建築事務所高階經理是運動健將，一周跑步3天，不熬夜，自認沒有三高，2017年底寒流來襲，當時45歲的他出現全身無力、畏寒、咳嗽，以為感冒，直到呼吸困難、喘就醫，查出為主動脈剝離，經手術救回一命。許男術後戒菸、服藥、控制血壓，並定期回診追蹤，病況穩定。

台北中山附醫心導管室主任蘇峻弘說，主動脈剝離大多好發在45歲到79歲男性，男多於女，最主要風險因子為高血壓，許姓男子發病時只有45歲，又有定期運動，看似並非高風險族群，但有長期抽菸、可能有高血壓不自知，加上天氣驟冷等危險因子導致主動脈剝離。

蘇峻弘提醒民眾，主動脈剝離非常急促且危險，急性期以出現「強烈撕裂性胸痛」為主，延伸到背部或脖子、半身麻痺，甚至休克昏迷，嚴重者會引發腦中風、急性心衰竭等，猝死率高。

許姓男子說，他讀大學開始抽菸，菸齡超過25年，當兵後愛上跑步，養成一周運動3次習慣，尤其假日都清晨起床練跑，35歲後當主管就不熬夜，飲食正常，健檢也正常，沒有高血壓、糖尿病及高血脂等病史。

2017年12月寒流來襲，許姓男子突然感覺無力、畏寒、咳嗽到診所求診，起初被診斷感冒而接受藥物症狀治療，因工作因素還搭機赴澎湖，但三天後症狀惡化為虛弱、胸悶合併呼吸困難，提早返台就醫。

蘇峻弘說，許男在心臟內科門診時，經判讀心電圖後懷疑心肌梗塞，建議直接轉至急診，但因無嚴重胸痛，也沒有轉移至背部的疼痛典型症狀，立刻安排緊急心導管檢查排除後，經主動脈攝影發現是主動脈剝離，醫療團隊立刻緊急照會心臟外科主任吳怡良，經許男同意緊急手術治療。

許男術後病情逐漸穩定，經過18天住院調養及休息，傷口癒合良好才出院，這次住院也讓他驚覺其實早就有高血壓的問題，抽血報告也顯示有輕微的高血脂、高血糖及高尿酸血症而開始積極服藥控制，並且戒菸，至今已穩定的門診追蹤將近三年，血壓、血脂、血糖及尿酸控制相當穩定，也不曾在有明顯胸悶痛症狀。

高血壓 血糖 猝死

上一則

養生玉露 提升免疫力

下一則

中年輕度運動 讓腦部凍齡

延伸閱讀

AI 能精準揪衰老樣貌 台團隊研究能早預測失智

AI 能精準揪衰老樣貌 台團隊研究能早預測失智
定期量血壓 避免主動脈剝離

定期量血壓 避免主動脈剝離
想要感冒快快好 可試試這7方法

想要感冒快快好 可試試這7方法
抽菸恐引起「動脈栓塞」 有三高者應提高警覺

抽菸恐引起「動脈栓塞」 有三高者應提高警覺

熱門新聞

碳酸飲料的高果糖糖漿，會提高痛風發作機率。Getty Images

喝可樂會痛風？風濕科醫師解密 竟是果糖在搞鬼

2020-10-18 06:17
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供

38歲熟女頭暈想吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數大錯惹禍

2020-10-15 07:48
流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力。圖／台中慈濟醫院提供

癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機

2020-10-17 16:58
早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

簡單4招 讓你大腦愈來愈靈活

2020-10-18 02:13
邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

保持年輕 初老族的關鍵飲食

2020-10-18 02:14

無線藍牙設備 是否會增加腦癌風險？

2020-10-18 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選