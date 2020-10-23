台灣等20年 治青光眼有新藥了

長期眼壓高，小心青光眼上身。(本報資料照片)

台灣 目前有40萬治療中的青光眼患者，青光眼是潛在致盲又讓人聞之色變的眼疾，與青光眼治療有關的新訊息，常引起病患關切。目前有兩個青光眼新藥研發成功，讓青光眼患者在治療上有另一選擇。

減少房水液產生及增加排除

正常人眼壓介於11至20毫米汞柱，眼睛每天大概分泌3.5毫升的房水液，若產生與排出平衡，眼壓即可維持正常；若排出不足，眼壓即上升，時間久了就變成青光眼。

降眼壓藥物主要兩種作用，一是減少房水液產生；另一種則是增加房水液排除，包括傳統篩狀板途徑藥物，如毛果芸香，還有非傳統的葡萄鞏膜途徑藥物，如前列腺素等，大致來說，葡萄鞏膜途徑藥物降眼壓效果最強。

含一氧化氮前列腺素已獲准

青光眼治療藥物已逾20年沒有新藥，2017年底美國 食藥局 通過兩個新藥，一是含一氧化氮的前列腺素，另一個是激酶抑制劑，兩者主要功能皆為促進房水液排除，進而降眼壓，這兩個藥品皆與國防醫學院實驗室有關。

藥物設計上，含一氧化氮的前列腺素，降眼壓機轉是利用一氧化氮，增加傳統篩狀板途徑的房水排除，再利用前列腺素，增加葡萄鞏膜途徑的房水排除，雙管齊下。

在臨床試驗中，發現降眼壓效果優於單用前列腺素，使用頻率為每日一次，台灣已獲衛福部通過，成為全球第七個上市的國家。

2000年時，國防醫學院實驗室就發現，隅角開放型青光眼患者，房水液中一氧化氮含量較低，發表論文後，法國一家藥廠表達高度興趣，認為一氧化氮可能有助降低眼壓，因此將市面上已有的藥物，再加上一氧化氮結構，研發產生相關前驅藥物。

在不斷實驗後，成功研發新藥，並經跨國人體實驗，獲美國食藥局通過上市。

激酶抑制劑暫未在台上市

降眼壓的激酶抑制劑，上市更與國防醫學院實驗室息息相關，最關鍵的動物實驗在此完成。

2008年，愛麗爾藥廠合成多種Rho激酶抑制劑，但無法決定選用何者進行人體試驗，當時發現台灣獼猴的眼壓變化比兔子或狗更類似人類，最後動物實驗在協助下，選擇了藥效不是最強但副作用較低的新藥，進行一至三期人體試驗，同樣通過美國食藥局審查後，2017年底上市，但目前暫無在台上市計畫。

降眼壓藥物常有副作用

現今常用降眼壓藥物，皆屬交感、副交感或前列腺素藥物，在眼球表面點用後，常有副作用，不但影響病人用藥的順從性，眼科醫師在病人不斷抱怨下也備覺困擾，對於新藥問世，眼科醫師樂見其成。

兩個青光眼新藥，結構上仍為前列腺素或激酶抑制劑，以副作用來說，與之前藥物相比相差不多，但由於是新設計藥物，對於接受其他藥物而效果不佳者，可成為新的選擇。