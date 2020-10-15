我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

38歲熟女頭暈想吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數大錯惹禍

記者陳婕翎／台北報導
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供

38歲陳小姐起床總感到頭暈、想吐，起初誤以為長腦瘤，而急忙至神經內科就醫，醫師檢查確認腦部沒問題，推測患者有可能是青光眼導致相關症狀，進而建議陳小姐前往眼科求診。經檢查後才發現竟是鏡片多配了200多度，加上錯誤的散光度數導致虛驚一場。

台灣，陳小姐恐不是唯一個案，據最新全民視力保健習慣調查指出，近7成民眾竟不知自己的準確度數，如近視、遠視、散光，超過半數民眾無定期驗光的習慣；更有超過7成民眾曾戴錯誤度數的眼鏡，珍世明眼科診所院長王孟祺說，這顯示國人對視力保健的基本觀念有待加強。

台灣每10人就有9人近視，近視人口比例高居世界第一，近視大於500度即為高度近視，而台灣高度近視人口超過10分之1，為視網膜病變、青光眼、白內障等眼睛併發症的高風險族群，但該研究卻發現逾6成民眾長期視線模糊卻習以為常。

其中更有近8成民眾對視線模糊不以為意未改善。王孟祺提醒，民眾若戴錯誤度數眼鏡，無論過高或過低，均可能造成視線模糊，即使度數差50度長期瞇眼錯誤習慣，恐使視力持續惡化，度數若攀升為高度近視，可能提高眼睛病變的機率。

近年來消費者追求快速的取鏡服務，完整驗光及詳細檢測流程簡化，導致患者求診時，發現最後驗出度數和實際度數有很大落差，驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。

台灣 檢測 併發症

上一則

醫師：用1條領結 測出有無失智症

下一則

維生素D可自行合成 曬不夠再靠飲食補

延伸閱讀

醫療保健專刊 周五隨報附贈

醫療保健專刊 周五隨報附贈
大選將屆 醫保類股動見觀瞻

大選將屆 醫保類股動見觀瞻
大選將屆 醫保類股動見觀瞻

大選將屆 醫保類股動見觀瞻
山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視

山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視

熱門新聞

澳洲研究指出，新冠病毒能在手機螢幕存活28天之久。(美聯社)

勤洗手清潔！研究：新冠病毒可在手機螢幕上存活28天

2020-10-11 20:29
新冠肺炎患者康復後出現記憶力喪失現象。（路透）

「自己好像有失智症…」 新冠康復者出現「腦霧」現象

2020-10-11 23:31
日本是全世界肥胖率最低的國家之一，有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」歐新社

日本人真的靠走路就變瘦？ 數據顯示只有4%超重

2020-10-12 01:04
杏仁。(本報資料照片)

想輕鬆增強肌肉? 多吃這6種零食

2020-10-13 03:11
驗光師楊瓊瑤建議，民眾每年定期至有專業儀器設備和專業驗光人員的眼鏡行或眼科驗光，掌握「一年一驗光、至少30分鐘、清楚且舒適」三原則。圖／寶島眼鏡提供

38歲熟女頭暈想吐以為長腦瘤 竟是眼鏡度數大錯惹禍

2020-10-15 07:48
老奶奶正吞服糞菌膠囊。(圖：台北榮總提供)

沒看錯！吃「屎」可以救命 罹癌奶奶終於正常排便

2020-10-09 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺