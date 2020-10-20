遠離「肌少症」 重量訓練挽救肌肉流失

適度的重量訓練能讓肌肉維持強度。（本報資料照片）

現代人工作型態改變，許多民眾長期坐在辦公桌前，運動量不足，身體肌肉 加速萎縮，因此患上「肌少症」，久而久之可能連站立都會變得辛苦、毛巾也擰不乾；復健師建議，只要有這些前兆就應該立刻就醫，以重量訓練來增加維持肌力，減緩肌肉老化問題，否則嚴重時，恐怕連行動能力都會失去。

正常人在20至30歲時身體肌力會達到最高峰，30歲後將以每年1%的速度逐年降低，40歲後會再加速，到了75歲時，每年會減少15%肌肉量。

台灣 土城醫院復健師劉家豪表示，民眾只要有罐頭轉不開、站立需要靠手支撐桌面、無法在時間內走完紅綠燈等問題，可能就是肌少症前兆，要到醫院做DEXA檢測，即是用X光掃描人體，男生每平方公尺少於7公斤、女生每平方公尺少於5.4公斤就會被認定為肌少症患者。

劉家豪指出，治療肌少症有數種方式，最簡單就是徒手肌力訓練，包括在家可做的仰臥起坐、伏地挺身、深蹲，也可至健身 房以啞鈴、槓鈴、壺鈴等做張力訓練。

若有些長者無法徒手做肌力訓練或使用健身器材時，可到醫院利用等速肌力訓練儀來做重量訓練，儀器會限制每次的速度、重量，還有專業復健師協助，安全性更高。

劉家豪提醒，做重量訓練、阻力訓練時絕對不要憋氣硬撐，否則血壓會瞬間上升，最嚴重恐致中風；他也強調，身體肌肉只要萎縮就無法復原，訓練、治療只能延緩萎縮速度，建議民眾每周要有3次超過30分鐘的運動，讓肌肉強度維持在良好狀態，減緩老化速度。