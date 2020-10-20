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爬樓梯謹記口訣 不怕傷膝蓋

簡文仁／台北國泰醫院物理治療師
爬樓梯步步為營，注意安全，及早將膝蓋訓練好，強化負荷能力，就不會那麼容易傷到了。(本報資料照片)
爬樓梯步步為營，注意安全，及早將膝蓋訓練好，強化負荷能力，就不會那麼容易傷到了。(本報資料照片)

大家都會上樓梯，也常上樓梯，但有人說，上錯樓梯踩錯步法會傷膝蓋。更有人說膝蓋不好，不可以上下樓梯，使得有人不敢住樓上，尤其現在是高齡社會，如果膝蓋或腿力不好，整天都擔心上下樓梯甚至因而害怕出門，整天宅在家裡身心健康都會受到影響，實在不好。

每個人狀況不同考量點不同，所以建議有不同的上樓梯策略及步法。但萬變不離其宗，都以防滑防跌安全第一為考量，所以有一句口訣給大家參考：安全防跌擺第一，全掌保穩又保膝，半掌湧泉可刺激，也可拉筋阿基里斯腱。

安全防跌擺第一

任何健康問題都要求安全第一，不要傷害了身體，若為了保健養生，反而造成傷害，那真是得不償失。

全掌保穩又保膝

上樓時，整個腳掌都踩穩在階梯面上，可以更省力更安全上樓。(圖：簡文仁提供)
上樓時，整個腳掌都踩穩在階梯面上，可以更省力更安全上樓。(圖：簡文仁提供)

這是針對膝蓋腿力不好的人較安全穩定的步法。步步為營，不要貪快，上樓時整個腳掌都踩穩在階梯面上。可以更省力更安全上樓，膝蓋也不會超過腳尖，可減少負擔，是年紀較大、體能較差、平衡較不好的人，小心採取的步法。

半掌湧泉可刺激

想快點上樓，可以一半腳掌踩在階面邊緣上樓，順便刺激足底腳心的湧泉穴。(圖：簡文仁...
想快點上樓，可以一半腳掌踩在階面邊緣上樓，順便刺激足底腳心的湧泉穴。(圖：簡文仁提供)

體能平衡較好的人，又想較快上樓，可以一半腳掌踩在階面邊緣上樓，順便刺激足底腳心的湧泉穴，達到保健的效果，也是訓練腳力及平衡延緩老化的好方法。

也可拉阿基里斯腱

有扶手可扶，也可以踩在階梯邊緣時，順便伸直膝蓋讓腳跟下陷，以伸展拉筋。(圖：簡文...
有扶手可扶，也可以踩在階梯邊緣時，順便伸直膝蓋讓腳跟下陷，以伸展拉筋。(圖：簡文仁提供)

如果不急著上樓，又有扶手可扶，平衡穩定沒問題的狀況下，也可以踩在階梯邊緣時，順便伸直膝蓋讓腳跟下陷，以伸展拉筋，從腳底筋膜、阿基里斯腱到小腿肌肉群、甚至達到膝蓋後側的軟組織群，就像踩拉筋板一般，也有很好的拉筋效果。

有人說爬山傷膝蓋、跑步傷膝蓋、運動時膝蓋不能超過腳尖，這也會傷膝蓋。其實這不是傷不傷的問題，而是看每個人的負荷能力問題，這些都對膝蓋造成較大的負荷沒錯，如果膝蓋較不好的確可能傷到，但如果及早將膝蓋訓練好強化它的負荷能力，就不會那麼容易傷到了。

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