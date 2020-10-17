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每周重訓 醫師練就好腿力

李樹人
台大生醫分院院長余忠仁每周接受一次重訓課程，每次90分鐘，鍛鍊手臂、大腿、小腿。(圖：余忠仁提供)
台大生醫分院院長余忠仁每周接受一次重訓課程，每次90分鐘，鍛鍊手臂、大腿、小腿。(圖：余忠仁提供)

身高近180公分，在白袍族群中，台大生醫分院院長余忠仁高大壯碩，外表看來像是運動高手，但他卻說，「從小就不喜歡運動，現在也是如此。」但身體是誠實的，年過50，確實感到機能退化的可怕，「感覺真的不一樣。」

余忠仁說，第一個不一樣就是容易胖，以前大吃大喝，也不太長肉，但年紀一大，才多吃一點，腹部就囤積脂肪，肌肉量也變少，下肢活動愈來愈不靈活，以前可以快步跑、爬樓梯，但半百之後，氣喘吁吁，連太太也看出他身體狀況大不如前。

如何讓從小不愛運動的人開始跑跳，甚至持續做重量訓練？這有賴於院長夫人的堅持，兩年多前，半押半哄地要他加入健身房，開始重訓，鍛鍊下肢。

每周一次90分鐘重訓課程，教練指導如何使用TRX、啞鈴及其他重訓器材，鍛鍊手臂、大腿、小腿，一開始確實吃不消，汗流浹背，累到受不了，幾度想打退堂鼓。

但妻子全程陪同，以及教練鼓勵，余忠仁撐過來了，現在重訓已成生活一部分，每逢周日，夫妻一起至健身房，現在他的肌肉量變多，下肢更穩，身體柔軟度也變好，儘管體重差不多，但體態結實，線條也好看許多。

「膝蓋及腿力很重要。」余忠仁說，年輕時，根本不會想到這些，但40歲後，就感覺身體不一樣，到了50歲，更是明顯走下坡，如果持續惡化，年紀再大一點，走不穩，就容易跌倒，相當可怕。

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