要美也要健康 張忠謀夫人凍齡3祕訣

張淑芬的作息規律、刻意運動，讓自己的身體保持在最好的狀態。(記者林伯東／攝影)

76歲的張淑芬，過去以「張忠謀的太太」、「慈善家」被認識，這幾年，她有了新的身分——畫家。

張淑芬62歲才接觸繪畫，這兩年畫作屢登「蘇富比」，落槌價常常是估價的三、四倍，許多畫作高達千萬台幣(約35萬美元 )，從「張忠謀之妻」到「畫家」，繪畫改變了張淑芬的人生下半場。

採訪當天，張淑芬在畫室和工作人員討論不久後將在台南及首爾舉行的畫展 細節，還有幾場公益演講邀約，同時間也準備著要拍照、接受採訪，事情像是打地鼠遊戲中一直竄出來的地鼠，一個接著一個。

真是忙碌啊！張淑芬穿著黃色針織衫、搭配藍色牛仔長褲、踩著高跟涼鞋在滿室繽紛璀璨的繪畫中輕盈穿梭移動，自成一幅美麗風景。讚美她的身材穠纖合度、皮膚好，她便大方分享自己的保養祕訣。

祕訣1：規律作息 節制飲食

張淑芬的生活規律，笑稱自己的每日行程「很boring（無趣）」。每天6點多起床，在佛堂打坐，若無公益行程或應酬，用完早餐後就前往位在大直的畫室，一待7、8個小時。傍晚回家，當張忠謀比較早下班，天氣好時，兩人傍晚就會在附近散步，吹吹風、曬太陽。晚上各自閱讀喜歡的書，10:30準時關燈就寢。

飲食部分，她沒有嚴格戒律，但也不允許自己過度放縱。多數時間，張淑芬和張忠謀共用晚餐，簡單的水煮蛋、青菜、半碗麥片（有時也會吃飯），有時候會加一些水果。張淑芬不愛甜食，但偶爾會想吃冰棒，問她吃什麼冰棒？她說她喜歡吃義美的黑糖珍珠、小美的紅豆冰棒，還有一款台灣 買不到的日本冰棒。

祕訣2：做好保濕 容光煥發

張淑芬喜歡自己漂漂亮亮、容光煥發，為了維持好膚質，她勤於敷臉保濕，也常去做臉部及身體肌膚的保養，「做臉、做身體都會，但是拉皮不會啦！」問她堅持不做醫美是為何故？她笑得像個女孩般：「Morris（張忠謀）一定不許的。」

祕訣3：刻意運動 享瘦健康

「我不喜歡運動，我只是為了健康做運動。」張淑芬坦承自己約三年前為了健康和身材才開始運動。但是不做則已，一做就是要達到效果，一周安排了四堂課，包括：一對一重訓、一堂楊定一的結構調整課程，一堂深層放鬆筋骨的課程，還有一堂TRX。三年下來，不僅容光煥發、身材也變好了，穿回了多年前穿不下的衣服。