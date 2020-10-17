要美也要健康 張忠謀夫人凍齡3祕訣
76歲的張淑芬，過去以「張忠謀的太太」、「慈善家」被認識，這幾年，她有了新的身分——畫家。
張淑芬62歲才接觸繪畫，這兩年畫作屢登「蘇富比」，落槌價常常是估價的三、四倍，許多畫作高達千萬台幣(約35萬美元)，從「張忠謀之妻」到「畫家」，繪畫改變了張淑芬的人生下半場。
採訪當天，張淑芬在畫室和工作人員討論不久後將在台南及首爾舉行的畫展細節，還有幾場公益演講邀約，同時間也準備著要拍照、接受採訪，事情像是打地鼠遊戲中一直竄出來的地鼠，一個接著一個。
真是忙碌啊！張淑芬穿著黃色針織衫、搭配藍色牛仔長褲、踩著高跟涼鞋在滿室繽紛璀璨的繪畫中輕盈穿梭移動，自成一幅美麗風景。讚美她的身材穠纖合度、皮膚好，她便大方分享自己的保養祕訣。
祕訣1：規律作息 節制飲食
張淑芬的生活規律，笑稱自己的每日行程「很boring（無趣）」。每天6點多起床，在佛堂打坐，若無公益行程或應酬，用完早餐後就前往位在大直的畫室，一待7、8個小時。傍晚回家，當張忠謀比較早下班，天氣好時，兩人傍晚就會在附近散步，吹吹風、曬太陽。晚上各自閱讀喜歡的書，10:30準時關燈就寢。
飲食部分，她沒有嚴格戒律，但也不允許自己過度放縱。多數時間，張淑芬和張忠謀共用晚餐，簡單的水煮蛋、青菜、半碗麥片（有時也會吃飯），有時候會加一些水果。張淑芬不愛甜食，但偶爾會想吃冰棒，問她吃什麼冰棒？她說她喜歡吃義美的黑糖珍珠、小美的紅豆冰棒，還有一款台灣買不到的日本冰棒。
祕訣2：做好保濕 容光煥發
張淑芬喜歡自己漂漂亮亮、容光煥發，為了維持好膚質，她勤於敷臉保濕，也常去做臉部及身體肌膚的保養，「做臉、做身體都會，但是拉皮不會啦！」問她堅持不做醫美是為何故？她笑得像個女孩般：「Morris（張忠謀）一定不許的。」
祕訣3：刻意運動 享瘦健康
「我不喜歡運動，我只是為了健康做運動。」張淑芬坦承自己約三年前為了健康和身材才開始運動。但是不做則已，一做就是要達到效果，一周安排了四堂課，包括：一對一重訓、一堂楊定一的結構調整課程，一堂深層放鬆筋骨的課程，還有一堂TRX。三年下來，不僅容光煥發、身材也變好了，穿回了多年前穿不下的衣服。
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每周重訓 醫師練就好腿力
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