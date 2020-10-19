別盲目減肥 運動瘦身最健康

「棉花糖女孩」陳佳圻拍健身俱樂部最新形象廣告，豐滿身形丶美麗自信，提倡追求健康不要盲目追瘦。（圖：World Gym提供）

台灣健身 俱樂部World Gym兼任有氧老師陳佳圻，顛覆一般有氧老師纖細身形，以愛運動的「棉花糖女孩」形象，備受好評。她擔任World Gym廣告主角，拍攝健身女孩寫真，告訴大家不必因為身形而感到自卑，要勇敢做自己，「我美，我定義！」

World Gym最新一期形象照邀陳佳圻擔任全版形象廣告主角，顛覆女性健身教練都是身材姣好的印象，陳佳圻豐滿身型，粉色系運動內衣、緊身運動褲，做槓鈴深蹲，呼籲大家「勇敢做自己，你有多美，由你定義！」不必盲目追求瘦。

World Gym官方粉絲專頁po文，引起網友熱烈回響與討論，網友留言「這張照片很美」「好特別的自信，衝擊健身的高標標準」。

陳佳圻曾減肥失敗，復胖到98公斤。過去飽受身材困擾，從小遭人揶揄身材，甚至遇到喜歡的人也拿她的身材開玩笑，穿漂亮的衣服卻被別人嘲笑，讓她更內向丶自卑、沒自信。

她下定決心減肥，為了快速瘦身，嘗試各式各樣的減肥方式，但都太過於激烈：完全不吃澱粉一個月、服用中藥減肥降低食欲，卻讓身體出狀況，復胖到98公斤。

陳佳圻發現身體再這樣下去不行，同時也想改變害羞內向的個性，於是靠最健康的減肥方式「規律運動」，讀五專時她參加網球社，跟教練、同學一起訓練，慢慢改變內向的自己，慢慢瘦身。

陳佳圻説，打網球沒有迎來勻稱的體態，但發現運動讓自己的精神變好、氣色變健康明亮。出社會後加入在健身房運動三年，透過健身教練的耐心指導，增加健身的知識與觀念，更愛上團體有氧課程，喜歡和大家一起運動的感覺，健康瘦到68公斤。

在有氧老師的鼓勵下，陳佳圻兼任World Gym有氧老師，把自己的經驗丶運動知識丶身體的變化分享給更多人，不必迎合大眾眼光，最重要的是學會愛自己，照健身、照運動，好好享受運動過程，找回自信心。