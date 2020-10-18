5泡腳法消除臭味 小蘇打檸檬醋都是好幫手

在現實生活中，很少人認為腳臭是一種疾病，但脫鞋之後，如果撲鼻而來的是鹹魚味混著汗臭味，這的確令人吃不消。（本報資料照片）

在平時生活中，細心的人們會發現，男性患腳臭的概率明顯高於女性，事實上，有腳臭的男生確實比女生要多，無非就是下面這幾個區別。

1、運動量大、汗腺發達

39健康網報導，男性的毛孔往往比女性多和大，男性平時運動量、體力消耗大，汗腺也要發達丰富的多。人體的腳心位置都會有很多的汗腺分佈，汗液量大，積累在腳部無法透氣，就容易促使腳氣的形成。

比如愛好籃球的男性，往往腳部比常人更容易出汗，而且在密不透風的籃球鞋裡，容易滋生真菌。

2、鞋子的選擇性

男性大多以運動鞋為主，尤其是出席正式場合，更要搭配一雙皮鞋才得體，這類鞋子透氣性較差，再加上有些男性更是一雙鞋穿到爛才捨得換一雙新的，從而導致男生腳的味道更大。

反觀女性，鞋子的款式及種類相當豐富，涼鞋、高跟鞋、皮鞋、運動鞋、單鞋……大多是透氣性好的鞋子，夏天悶熱的情況，女性一般都是搭配涼鞋，讓腳底透氣。

鞋子的選擇也會影響腳氣。（本報資料照片）

3、性格外放、不拘小節

男生性格大多不拘小節，女生則比較注重自己的形象，所以會刻意的將自己的缺點隱藏起來，即使有腳臭味也會想方設法的消除掉，在這樣的情況下，也就造成了男生的腳普遍比女生的腳味道大的現象。

事實上，腳臭的發生只有個人習慣、腳部衛生以及身體健康有關係。腳臭一般分為生理性腳臭和病理性腳臭。生理性腳臭，穿上不透氣的鞋、襪子，不注意勤換洗而形成的生理性腳臭，這是可以避免的。

病理性腳臭，在悶熱潮濕的環境下，會使黴菌生長，形成足癬，俗稱香港 腳，不及時治療的話就會導致腳臭的發生。還有一種是被傳染而產生病理性腳臭，例如去公共澡堂洗澡，不小心穿了一雙有腳氣病人的拖鞋。

腳氣熏天，如何緩解尷尬？

想要解決腳臭，最重要的一點就是注意清潔。盡可能一天裡至少清洗2次，最好配合使用有殺菌作用的肥皂洗腳。

被腳氣困擾的朋友，鞋子、襪子要穿透氣的，鞋子選擇輕便、舒適、透氣為主，襪子選擇純棉的，經常出汗的人，出門最好多備幾雙襪子，以便隨時更換。

想要解決腳臭，鞋子選擇輕便、舒適、透氣為主。（取材自123RF）

如果是因足癬、腳汗過多導致腳氣，應先去醫院進行相應的治療，消除誘發腳臭的可能性。

日本 livedoor新聞網刊文曾發布過一份調查問卷：盤點日本人消除腳臭的方法。發布調查結果顯示，熱水泡腳是最有效也是做多人選擇的方式。

腳臭的根源是細菌、汗漬、皮膚滲出的油脂等散發出來的味道，泡腳可以有效地洗去細菌等，消除臭味。以下幾種泡腳法：

1.小蘇打泡腳：在熱水盆倒入1勺小蘇打，溶化後把腳浸泡30分鐘左右，最好早晚各泡一次。

2.鹽薑水泡腳：加入十片左右薑片煮沸水後，再小火熬煮10分鐘，倒出熱水，放涼後在進行浸泡。

3.檸檬水泡腳：洗腳盆熱水裡放入幾片檸檬，把汁液擠出來混入水裡，然後就可以把腳浸泡了，這種方法一周內可以泡多次。

4.醋水泡腳：每天晚上洗完澡後在洗腳盆熱水裡加入少量醋，然後浸泡10~15分鐘腳即可。

5.中藥材泡腳：黃芩、黃連、黃柏、大黃、苦參根等大苦大寒的中藥材，也是天然的抗生素，有很好的消炎抑菌作用；此外，白芷、細辛、甘草、金銀花、連翹、葛根等材料都可以泡腳。中國 醫藥大學北港附設醫院中醫部醫師許麗娟說，這些中藥材各三錢等量，加入1200毫升水，旺火煮沸後轉小火再煮20分鐘，熄火再加入一小撮白礬，等適溫不燙即可浸泡。每晚一次，每次20分鐘。具有祛濕、止汗、除臭作用，睡前熱水泡腳也有益足部血液循環。

很多人以泡腳來除臭，中醫師提供除臭漢方，讓民眾多一種選擇。（記者蔡維斌／攝影）

除了注意衛生及勤泡腳，腳臭的朋友在日常生活中也要注意清淡飲食，一些發汗、異味的食物，例如辣椒、洋蔥、韭菜等就要盡量少吃了。