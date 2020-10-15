骨質疏鬆不自知 咳嗽就骨折

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師蔡孟學說，骨質疏鬆症為現今銀髮族之隱形殺手。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名85歲婦人罹有骨質疏鬆症，因平時並無症狀，也不以為意，但日前下床時不慎滑倒，臀部著地造成髖部劇痛，她每天忍痛足不出戶，直到家人堅持送醫，才確診為「股骨頸骨折」。經透過半人工髖關節置換術治療後，已恢復順利行走。

台灣 亞洲大學附屬醫院骨科部醫師蔡孟學說，骨質疏鬆症為現今銀髮族之隱形殺手，有許多與這名婦人情況類似的長輩，在接受骨密度檢查時發現有骨質缺乏，且醫師耳提面命應積極保骨，但因早期骨質疏鬆症幾乎沒有症狀，因此往往被忽略，還有許多患者因骨折送醫，才發現罹患嚴重骨質疏鬆症。

蔡孟學指出，骨質疏鬆症是一種慢性疾病，好發於年長者，尤其是停經後的女性，因缺乏荷爾蒙的作用，使得骨質快速流失，且隨著年紀增長，會使骨頭質量變低、結構變差，也可能僅是咳嗽、打噴嚏、扭傷、稍微改變姿勢，或從低處跌倒，就引發骨折。

他說，骨質疏鬆造成的骨折，經常出現在髖部、脊椎和手腕處，其中髖部骨折最容易帶來嚴重併發症 。根據統計，在老年髖骨骨折後的女性患者1年內死亡率約為16%，男性則高達22%，死因則為是因患者往往腿部疼痛長期臥床，使活動力降低，進而引發血栓形成、肺炎、褥瘡感染等併發症所致。

蔡孟學提醒，骨密度值介於-1.0至-2.5，是屬於「低骨密度」，需加強鈣質與維生素Ｄ的攝取，並根據個人體能狀況，進行適度負重運動；若曾發生骨鬆 性骨折或合併其他高風險因子則建議用藥治療骨質疏鬆；若骨密度低於-2.5，也應該積極接受藥物治療。治療骨質疏鬆應與專業醫師討論，切勿自行聽信偏方。