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泡腳加點料好處更多 花椒緩解宮寒 生薑散寒發汗

游智閎
泡腳可以促進血液循環，增強臟腑機能。（取材自臉書）
泡腳可以促進血液循環，增強臟腑機能。（取材自臉書）

泡腳是常見的養生方法，研究發現，人的雙腳上有許多與各器官相對應的反射區，泡腳的時候，可以刺激這些反射區，促進血液循環，增強臟腑機能。以下就來介紹六種泡腳配方對身體的好處。

1、花椒→緩解宮寒

99健康網報導，把適量的花椒先在鍋裡加水煎煮，再把煮好的花椒水加入泡腳水中。泡腳的過程中要不斷加熱水，讓水溫維持在40℃，水位要淹過膝蓋，泡30分鐘就能讓全身微微出汗。花椒性溫，具有驅寒的功效，能夠去除五臟六腑裡面的寒氣，同時暢通血脈、調理關節、去除女性子宮寒氣。

2、橘皮→幫助睡眠

把新鮮的橘皮洗乾淨放在通風的地方，乾燥一個星期。泡腳時，將風乾的橘皮放在麻袋裡，然後倒入熱水泡腳。橘皮的氣味芳香，具有安神助眠及去風寒的功效，能提高睡眠質量。

用橘皮泡腳，可以幫助睡眠。（取材自臉書）
用橘皮泡腳，可以幫助睡眠。（取材自臉書）

3、艾葉→改善肺部

把乾艾草放在鍋裡煮十分鐘，再把藥汁加入熱水來泡腳，每周泡三次，不能過於頻繁。艾草具有去濕寒及回陽的功效，能改善肺功能，適合於慢性支氣管炎患者。

有「藥草鑽石」之稱的艾草，可活血通絡、治風濕和改善乾燥肌膚、保濕等；歐州人將它當...
有「藥草鑽石」之稱的艾草，可活血通絡、治風濕和改善乾燥肌膚、保濕等；歐州人將它當寶貝。（本報資料照片 ）

4、生薑→散寒發汗

把老生薑拍扁放在水裡煮十分鐘左右，再把生薑水倒在盆子裡面泡腳，泡完腳後立刻穿上襪子保暖。生薑性溫，能加快血液循環速度，提高基礎代謝率，讓全身毛孔打開，具有去風去寒及散寒發汗的功效。

泡腳加生薑，有助散寒發汗。（取材自推特）
泡腳加生薑，有助散寒發汗。（取材自推特）

5、紅花→活血通經

把紅花放在鍋裡加水煮十分鐘，再把紅花水倒在盆子裡，冷卻到40℃就能夠泡腳。紅花具有去瘀止痛及活血通經的功效，適合經痛的女性。

用番紅花泡，可以活血通經。（本報資料照片）
用番紅花泡，可以活血通經。（本報資料照片）

6、茶葉→消毒殺菌

把茶葉放在泡腳水裡，盡量泡腳水淹過腳踝，浸泡的時候兩腳互相搓洗五分鐘。茶葉具有吸附異味及收斂的功效，裡面所含有的兒茶素，具有殺菌消毒的功效，同时也能夠去除腳臭。

茶業泡腳有消毒殺菌功效 。（圖：盛龍莊茶業提供）
茶業泡腳有消毒殺菌功效 。（圖：盛龍莊茶業提供）

這4類人 忌泡腳

1、下肢動脈硬化閉塞患者

據報導，對這類患者來說，下肢缺血、肢體發冷，熱水泡腳已無用武之地了。這類患者的動脈硬化，彈性顯著降低，熱水泡腳並不能擴張硬化的血管，反而加重缺血，甚至出現壞死。如果病人不重視，或沒有找到病因，最後可能會面臨截肢的後果。

2、靜脈曲張患者

靜脈曲張的主要病因是靜脈瓣膜功能不全。泡腳時，腳部溫度的升高只會增加局部血流量，不能改變靜脈回流的速度，反而可能加重靜脈回流負擔，導致曲張的靜脈進一步擴張，加重下肢充血，使病情加重。

靜脈曲張危險族群，包括有家族史、年長者、懷孕女性、曾受有外傷者、久坐或久站的上班...
靜脈曲張危險族群，包括有家族史、年長者、懷孕女性、曾受有外傷者、久坐或久站的上班族。 圖為示意圖。（取材自Ingimage）

3、糖尿病患者

糖尿病足是糖尿病常見的併發症，其中神經病變型糖尿病足的部分患者，可能表現為腿足感覺奇冷、怕冷。因此，熱水泡腳很容易成為一個舒適的選擇。但是神經病變一旦存在，患者對痛覺、水溫的感覺反饋機制失靈。因此患者往往會不斷加熱水，哪怕已經嚴重燙傷，也渾然不知。

4、心腦血管患者

高水溫會使神經受到刺激，毛細血管擴張，加速血液流量，短時間內增加心臟血管的負擔，有加重病情的危險。

心肌梗塞症狀多為心悸、胸痛悶等，甚至毫無徵兆。（本報資料照片）
心肌梗塞症狀多為心悸、胸痛悶等，甚至毫無徵兆。（本報資料照片）

糖尿病 併發症

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