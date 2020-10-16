維生素D可自行合成 曬不夠再靠飲食補

每天曬太陽10到20分鐘，身體就能合成足量的維生素D。（本報資料照片）

每天出門上班前都擦好防曬，中午外出覓食時撐起洋傘，再走出辦公室時已是晚上。這是許多上班族女性一天的寫照，但這樣生活方式，卻也讓許多女性面臨維生素D不足的危機。營養專家提醒，維生素D是身體可自行合成的，所以陽光曬夠是第一優先，曬不夠才需要靠飲食來補。

台灣 輔仁大學營養科學系副教授駱菲莉表示，維生素D在營養學上屬於「條件式的必須維生素」，是身體可製造的，如果日曬時間充足，就不需要從飲食攝取。皮膚曬了太陽以後，身體會利用體內的膽固醇，透過肝臟和腎臟合作，把維生素D做出來，自己合成的維生素D能夠被身體完全利用，不會像飲食一樣有吸收率的問題。

駱菲莉表示，維生素D就像是一種荷爾蒙，可以調節血鈣濃度，透過幫助鈣質從骨骼中釋放、促進腸道內鈣質的吸收，達到幫助血鈣濃度穩定的目的，避免抽搐等神經肌肉 問題。除非人很長一段時間完全不曬太陽，就需要從飲食攝取維生素D，因此才衍生出每天十微克這樣的建議量，很多國家設定的維生素D每日攝取建議量都不高，就是因為它是一種日曬為主要來源的維生素。

台灣衛福部國健署建議，每天上午10時以前或下午2時以後，陽光充足但紫外線非最強烈，可以不擦防曬，曬太陽10到20分鐘，身體就能合成足量的維生素D。如果多雲或陰天，時間可以稍微再延長一些。飲食方面可以適量補充魚類、雞蛋 及強化維生素D的乳製品，不過駱菲莉提醒，乳製品有些有特別添加維生素D，有些沒有，購買時應閱讀營養標示。