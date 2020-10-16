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痛到穿衣都困難…肩關節囊擴張術 治好「五十肩」

陳斯穎
肩關節囊擴張術的原理為在已沾黏縮緊的肩關節腔內，灌注液體增加壓力，透過物理性的方式增加關節腔空間，改善肩膀活動。(圖：天主教仁慈醫院提供)
肩關節囊擴張術的原理為在已沾黏縮緊的肩關節腔內，灌注液體增加壓力，透過物理性的方式增加關節腔空間，改善肩膀活動。(圖：天主教仁慈醫院提供)

一名58歲的王姓男子，2個月前搬運重物時拉傷肩膀，引起肩膀疼痛無力，起初以為症狀會逐漸減輕而不以為意，未料疼痛不減反加重，肩膀活動度也受限，半夜翻身、側睡壓迫到肩膀也疼痛難耐，甚至穿衣服都有困難，醫師診斷王男旋轉肌腱曾發生撕裂傷外，也併發了沾黏性關節囊炎，也就是經常聽到的五十肩，經肩關節囊擴張術治療，恢復情況良好。

台灣天主教仁慈醫院復健科主任陳俊龍表示，五十肩絕非50歲才會開始的疾病，常見的風險因子有肩膀受傷、外傷撞擊運動傷害、中風病患、長期臥床肩膀缺乏活動或糖尿病患者。典型的表現包括肩膀活動受限，無法旋轉、前舉、後彎並伴隨疼痛，夜間翻身不適，晨間肩關節僵硬，鄰近肩頸肌肉緊繃、麻痛感。

復健科醫師會透過理學檢查及高解析超音波確認診斷，安排儀器及運動治療，若能早期發現，通常一到三個月即可有相當好的療效。而針對復健療效不佳病患，則可以考慮「肩關節囊擴張術」積極治療。

陳俊龍指出，肩關節囊擴張術的原理為在已沾黏縮緊的肩關節腔內，灌注液體增加壓力，透過物理性的方式增加關節腔空間，改善肩膀活動，透過超音波導引的方式，醫師可將針頭準確置放到關節腔才開始灌注，避免誤傷到其他組織，由於灌注時病患會有肩膀膨脹感，醫師通常會加入少量麻醉劑減少不適，絕大多數的病患在接受三到五次注射後，都能緩解症狀。

陳俊龍說，肩關節囊擴張術提供五十肩病患無排他性的新治療選擇，配合傳統的儀器及運動治療，可有效縮短療程，提升病友日常生活品質。

台灣 中風 糖尿病

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