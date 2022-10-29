醫療健保計畫 常用詞彙一覽

• 聯邦醫療保險 Medicare

俗稱紅藍卡，是美國最大的醫療保險計畫。這個計畫由政府機構，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 所運營。原始聯邦醫療保險 (Original Medicare) 由A 部分（住院保險）與 B 部分（醫療保險）組成。

• 聯邦醫療保險優惠計畫 Medicare advantage

也稱做聯邦醫療保險C 分， 由私人公司提供。聯邦醫療保險優惠計畫讓您從單一計畫中得到各種所需保險福利。擁有聯邦醫療保險優惠計畫意味著您仍然可以享受聯邦醫療保險A部分和B部分的所有福利。許多醫療保險優惠計畫在計畫價格中還包括聯邦醫療保險D部分的藥物承保。此外，您會得到額外的福利如針炙、助聽器、體檢、牙齒與眼鏡等，保費通常不超過您每月為B部分支付的費用。(福利和您為獲得服務而支付的費用會因計畫而異。)

• 醫療補助計畫 Medicaid

俗稱白卡，是一項費用低廉甚至免費健康及牙科保險方案，專供部分低收入人士/家庭/兒童、孕婦、老年人，以及殘疾人士投保。

• 年度投保期 Annual Enrollment Period

一年中對聯邦醫療保險受益人，一般指65歲以上受益人開放投保的時間段。在此期間，聯邦醫療保險受益人可投保、轉換計畫，增加處方藥承保，或退出聯邦醫療保險優惠計畫，轉回原始聯邦醫療保險計畫。聯邦醫療保險年度投保期每年10月15日開始至12月7日。

• 特別選擇期 Special Election Period

一年之中的其他時間內，只有保險受益人符合「特別選擇」的資格，才能改變聯邦醫療保險計畫。例如，您是第一次加入聯邦醫療保險、符合特殊需要計畫的資格，或是搬離您計畫的服務地區。

• 特殊投保期 Special Enrollment Period

一年中的其他時間內，只有個人或家庭有重大生活事件發生，則擁有特殊投保期資格，可以為個人或家庭成員投保。 如結婚、生子、失去醫療保險等等。

• 承保服務 Covered Service

您有權獲得的服務，以及您的計畫在保險期間承保的項目。

• 生效日期 Effective Date

您的計畫開始承保的日期。

• 保費 Premium

保費即您為享有醫療保險而於每月、每季或每半年所支付的金額。

• 自付額 Copay

您為承保的醫療服務支付的固定金額，通常在獲得服務時支付自付額。比如看醫生或在藥房買藥。不同類型的醫療服務的固定金額也不相同。

• 年度自付額 Deductible

在您的計畫為承保服務付費之前，你每年所需支付的費用。如：您的自付額為$1000, 您必須1年之內為承保醫療服務支付至少$1,000, 您的計畫才會開始支付承保醫療服務。不是所有承保醫療服務都有自付額。

• 共同保險金 Coinsurance

在您達到年度自付扣除金之後，必須為所接受的醫療服務而支付給醫師的費用。您須支付的金額是您部分的醫療費用。其餘則由保險公司支付。

• 自付費用上限 Maximum Out-of-Pocket

簡稱 MOOP。您每年必須為計畫承保的費用所支付的最高金額，包括年度自付額、共同保險金及自付款的總和。一旦達到此金額，您無需再為大部份服務付費。這筆費用不包括您每月的保費、由網絡外醫療護理服務提供者收取的任何費用，或您的計畫不承保的服務。

• 分攤費用 Cost Sharing

描述您所支出保健費用（包括年度自付額、共同保險金及 自付款）的通用術語。

• 福利解說 Explanation of Benefits

簡稱 EOB。這是您會收到的說明文件，內容說明您和／或附屬受保人獲得的治療、由您的計畫承保的部份費用、以及您可能必須直接付給或者已經付給服務提供者的剩餘費用金額。

• 網絡 Network

為健保計畫的會員，提供醫療護理服務的簽約醫生團隊與醫院。

• 網絡內服務提供者 In-Network Provider

為健保公司會員提供醫療保健服務的醫生與醫院。

• 網絡外服務提供者 Out-of-network Provider

未加入計畫網絡的醫療護理服務提供者(醫生或醫院)。如果您使用您的計畫網絡之外的服務提供者，您通常將支付更多費用。

• 轉介 Referral

指您的主治醫生允許或批准看專科醫生， 根據計畫不同會有不同的規定，有些計畫允許你無須主治醫生批准也能去專科醫生看診。

• PPO

提供網內和網外福利的一類健康計畫，網內服務的服務自付費用比非網內服務相比較低， 此外，PPO計畫投保人可隨時自行推薦任何網絡提供商，而無需經過主治醫生轉介。

• HMO

通過由醫生，醫院和其他健保專業人員組成的網絡，為計畫會員提供全面醫療承保的組織和計畫。

• 藥典 Formulary

亦譯為處方藥一覽表。藥典是您的醫療保險計畫處方藥物承保的藥品列表（包括 普通藥和品牌藥) 您的醫療保險計畫會承保的處方藥物）清單。也可稱為「優惠藥物目錄」（Preferred Drug List）。

• 預防保健服務 Preventive Services

醫生為您提供的幫助預防疾病或在疾病較容易治療的階段發現疾病的服務。根據醫療保健改革，大部份預防保健服務均由您的保險計畫100%承保，也就是說您不必為這些服務付費。

• 主治醫生/家庭醫生 Primary Care Physician

簡稱PCP。您的主治醫生（Primary Doctor，亦稱為 Primary Care Doctor、Primary Care Physician 或 PCP）可提供基本的醫療保健和預防服務，協助您維持健康。您的PCP負責協調您的大部份護理，授權治療，並可能會轉介您到專科醫生處就診。