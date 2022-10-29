Medicaid 為低收入者提供醫療資源

州政府醫療補助計劃是一個聯邦和州設的方案，提供全面及廣泛的醫療服務，給低收入和資源有限的人士。

醫療補助計劃(Medicaid，白卡)不應該與聯邦醫療保險計劃(Medicare，紅藍卡)混淆。醫療補助計劃並不是應有的福利，是需要經過申請和資格評定的。申請人必須符合收入、資產和其它資格要求。在大部分的州，醫療補助計劃也是支付長期護理的主要來源。

「州政府醫療補助」是為收入和資產有限的人及家庭提供的醫療保險。計算您的收入和資產 (如銀行帳戶或可變現的其他物品)的規定取決於您所在的州。其他條件還包括您的年齡、是否懷孕、是否失明或有其他殘障、是否美國公民(有些合法移民也有資格申請)。

即使您不確定是否符合資格，只要您的收入有限，且您或您的家人需要醫療護理，您都應該試著申請「州醫療補助」，並讓您所在州的合格社工查看您的情況。獲得「州醫療補助」的殘障人士或老年人也可能獲得其他服務，如養老院護理或家庭及 基於社區的服務。如果您有資格同時獲得「聯邦醫療保險」(紅藍卡)和「州政府醫療補助」(白卡)，需要注意的是，紅藍卡是你的第一保險，白卡是你的第二保險，您的醫療護理的大部分費用將得以獲得承保，包括處方藥在內。

(資料來源/Medicare.gov)