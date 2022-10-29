增加視聽、牙科、健身福利 紅藍卡優勢計畫受歡迎

每一年的紅藍卡優惠計畫都會有改變，所以大家必須審視更新自己的健保計畫，以滿足不同階段的個人健康需求。

一年一度的紅藍卡(Medicare)加入和轉換時間來臨，今年的申請期限為10月15日至12月7日。尚未加入紅藍卡計畫，或是已加入但想要修改現有健保方案的受益者，都可以在此期間進行申請。而為了方便紅藍卡能夠滿足各種民眾的特別醫保需求，政府也推出紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage Plans)，又稱為「紅藍卡C部分」或「MA計畫」，是原本紅藍卡計畫的多合一替代方案，使紅藍卡優勢計畫的投保人在擁有紅藍卡計畫的基礎上，又可以獲得原本紅藍卡計畫不承保的福利，例如視力、聽力、牙科和健身項目(包括健身房會員或折扣)等。近年選擇紅藍卡優勢計畫的受益人數持續上升，顯示該類計畫受到市場的歡迎。

因為紅藍卡優勢計畫由政府准許的私營公司提供，不同公司推出的福利項目也各有千秋。在按照規定必須提供紅藍卡A部分(醫院保險)和B部分(醫療保險)的承保的基礎上，有些公司的紅藍卡優勢計畫通常也包括D部分(藥物承保)，有些則甚至會添加更多的福利，比如負擔看診的交通費用、非處方藥、牙保、針灸福利等，幫助提升健康水準的服務等。此外，紅藍卡優勢計畫也允許定制特殊的套餐福利包，以此來滿足有慢性病的投保人的相關需求，投保人在決定之前，可查詢不同公司紅藍卡優勢計畫提供的承保範圍及福利，瞭解相關申請條件和限制。

作為華人社區的資深健保公司，安保健康保險在紐約市五大區分別建立了14個安保社區關懷中心。

作為深耕華人社區多年的紅藍卡優勢計畫提供者，聯合健康保險(United Health Care)和安保健康保險(EmblemHealth)憑藉完善的中英文雙語服務和豐富便利的華人社區站點，成為在美華裔家庭的重要選擇。而為了更好地協助讀者在申請季選擇或是更改紅藍卡優勢計畫，本專刊特別邀請到安保健康保險和聯合健保的專業人士，為您講解今年的新趨勢，使您在來年2023年1月1日新計畫生效日，可以安心享有全新或是更換到新的紅藍卡優勢服務。

聯合健保全市開設五家亞裔諮詢中心，除現場中文服務人員外，更有在線客服提供中文語音，及時回覆投保人問題。

聯合健保總監魏麗思：黃金時段 全面評估健保計畫

作為了解紅藍卡優勢計畫的資深專家，魏麗思(Alice Wei)總監溫馨提醒投保人，10月15日至12月7日是重新審核自己現有健保計畫的「黃金時段」，在此期間，紅藍卡受益人可以評估持有的紅藍卡計畫，是否最大限度為自己的健康提供幫助，如果合適就不需要改變，如果希望享受更多的健保服務，則可申請加入紅藍卡優勢計畫，或是變更自己當前持有的紅藍卡優勢計畫。

而之所以需要特別留意是否需要變更，主要是因為健保市場上有許多不同的紅藍卡優惠計畫供選擇，各種計畫的福利也多有不同，而且這些福利項目會出現年度變動，「一般來說，每一年的紅藍卡優惠計畫都會有些改變，所以大家還是要審核及更新一下自己的健保計畫，以滿足不同階段的個人健康需求。」

聯合健康保險總監魏麗思溫馨提醒投保人，12月7日前是重新審核自己現有健保計畫的「黃金時段」，必須好好把握。

魏總監指出，哪怕是同一家健保公司，亦有多種優惠計畫可供選擇，譬如醫生網路的不同限制、藥物承保的不同規定等具體差異，都事關來年投保者的就醫便利，「尤其是人到了一定的年齡，身體狀況也逐年發生變化，所以單一的健保計畫難以滿足所有投保人的需求，聯合健康保險因此推出豐富的紅藍卡優勢計畫選項，方便大家根據自己的身體情況、生活方式、經濟能力等，選出最適合自己的優惠方案。」

在審核和挑選健保計畫時，魏總監也建議投保人優先考慮幾個因素，首先，自己一年會看多少次醫生？其次，自己的家庭醫生或專科醫生的名字？第三，他們是否在你所選的下一年度健保計畫網路裡？「這些都是最關鍵和最核心的問題。」魏總監表示，一些患者計畫來年開始看診一些專科醫生，那麼現在就應查一下這些專科醫生是否在自己的健保計畫網路裡，以及這個計畫是否包括了患者需要服用的處方藥等。

聯合健康保險迄今已成立28年，自1994年在紐約市華埠成立第一個辦事處開始，截止目前已在全市開設五家方便亞裔的咨詢中心，「這麼多年服務這麼多華語紅藍卡受保人，我們在提供中文服務的同時，也會溫馨協助投保人在找我們咨詢時，把自己的醫生和藥品名稱羅列，之後請我們專業的健保人士來查核，幫助您選擇滿足您醫療需求的健保計畫。」魏總監表示，除了現場的中文服務人員外，在線客服是否能提供中文語音，並能及時回覆投保人問題，更是關鍵。

除了服務紅藍卡會員以外，聯合健康保險也提供健康生活方面的咨詢，並時常在亞裔社區中心舉辦健康講座，提供退休後的健康生活資訊。此外，會員也可享有聯合健康保險整理的專業的政府補助項目資訊，如B部分的月費福利、買藥的補助、白卡、糧食券、能源補助或辦捷運卡等等，都可以在中心索取到相關資料。

安保健保經理劉偉彤：專業協助 釐清醫生藥品需求

「在我幾十年來幫助華人民眾選擇紅藍卡優勢計畫的工作中，發現大家最需要的服務是，能在健保專業人員的協助下，明瞭自己真正需要的醫療服務，避免只聽他人意見而錯過真正適合自己的醫生和藥品。」安保健康保險的劉經理通過多年的經驗得出華人更換保險的兩大原因，「看不到想看的醫生，拿不到需要的藥品，安保健保不希望這種情況在我們的客戶身上發生，所以多年來秉持專業的態度幫助投保人，在您選擇醫療保險時，就釐清其中的醫生網路和藥品名單。」

劉經理表示，投保人在咨詢時，安保健保會有持有執照的專業工作人員，仔細地詢問對方相關問題，譬如，您現在看什麼醫生？並幫助投保人查詢這些醫生是否在保險計畫的網路內，以及對方有什麼藥物需求，是否能夠由網路內的醫生提供，「如果投保人有對某種藥品的長期需要，換了保險計畫就不能繼續包含這類藥的話，那我建議還是不要更換。」

安保健保經理劉偉彤

對於紅藍卡優勢計畫中的藥物承保，劉經理指出，有些處方藥並非當前計畫內不承包，而是要求循序漸進的方式，即先服用第一種藥品，若是沒能取得預期效果，則醫生才能申請其他的處方藥。此外，有些藥物需要特別申請，即要求醫生提交患者證明報告，說明這位病人需要服用這種藥，並由健保公司的醫療團隊進行審批，「這個審核的原因在於，醫療團隊需要考慮不同藥物之間的相互影響，是否對患者存在潛在危險，所以必須由健保公司謹慎處理。」

在安保健康保險加入紅藍卡優勢計畫十分容易，劉經理建議，首先應通過健保公司的代表免費咨詢，這個過程能幫助投保人更全面深入了解對方福利，以及這些福利是否和自己的需求相應；之後只要填寫表格在現場或是上網交予工作人員，就能加入紅藍卡優勢計畫，「對於行動不便的投保人，電話也可以咨詢投保，但必須為本人或是合法監護人進行才能生效，健保公司也會進行通話錄音，保護雙方的權益。」

為了更好地幫助投保人在新一年使用最合意的紅藍卡優勢計畫，在10月15日至12月7日這個稱為紅藍卡優惠計畫年度註冊期(Medicare Advantage Annual Enrollment Period)之間，進行投保或是更改計畫的投保人；而若是在使用新計畫後仍舊不滿意，也可以抓緊在2023年1月1日至3月31日，即紅藍卡優惠計畫的開放註冊期(Medicare Advantage Open Enrollment Period, MAOEP)之間，再次更改自己的紅藍卡優勢計畫。「但這個二次改變僅限於「紅藍卡C部分」，也就是紅藍卡優勢計畫，其他部分不可以變動。」

作為華人社區的資深健保公司，安保健康保險還在紐約市五大區分別建立了14個安保社區關懷中心(Neighborhood Care)，提供健身、舒壓、健康、保險等全方位的免費咨詢和課程。「我們希望使健康變為一種生活習慣，鼓勵民眾進行預防性的治療，所以推出低衝擊式尊巴舞、走路減重、有氧搏擊操、瑜伽、冥想等各種健康課程，免費為參與者提供健身機會。」具體信息可參考：https://www.emblemhealth.com/about/neighborhood-care/neighborhood-care-locations。

華人社區 11家公司雙語服務

聯合健保(United Health Care)

https://uhcasian.com/chinese/community-events.htm

安保健康保險(EmblemHealth)

https://zt.emblemhealth.com/plans/individuals-and-families/individuals-and-families-resources

第一保健(Health First)

https://zh.healthfirst.org/?auto-tracking=true&utm_source=google&utm_campaign=2022 non-product google search eng branded%20-%20tactic%20211&utm_medium=cpc

惠安納健保(Humana)

https://www.humana.com/legal/multi-language-support

帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)

https://www.empireblue.com

飛達利斯保健(Fidelis)

https://www.fideliscare.org/zh-cn/

維家保健(Wellcare)

https://www.wellcarenow.com/b/?cid=CMT5391&gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaMwiVSU_47cpsSTzQNWEoO5uERAQMewrG_bKLIL0lqNRZYhhWkpNFRoCYTkQAvD_BwE

中央保健(CENTERS PLAN FOR HEALTHY LIVING)

www.centersplan.com

優越健保(VillagecareMAX)

https://www.villagecaremax.org/2023-Chinese

富康醫療(VNS Health)

https://www.vnshealthplans.org/zh

城市保健(MetroPlus Health)