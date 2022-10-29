紅藍卡2023費用變動 PartA漲PartB降

得益於紅藍卡2022年的支出低於預期，紅藍卡B部分的保費和自付額，2023年將會下調。圖為2023年的紅藍卡手冊封面。（紅藍卡政府網站）

得益於聯邦醫療保險(Medicare， 又稱紅藍卡)2022年的支出低於預期，紅藍卡B部分（Part B）的保費(premiums)和自付額(deductibles)2023年將會下調。但不如人意的是，下調幅度遠低於保費和自付額今年的漲幅，而且紅藍卡A部分（Part A）住院部分的自付額明年將會升高。

「聯邦醫療保險與醫療補助計畫服務中心」(CMS)宣布，紅藍卡B部分的保費2023年為每月164.9元，比2022年的170.1元月費減少5.2元，減幅約為3%。所有參加B部分的人2023年的年度自付額是226元，比2022年的233元減少七元。

B部分保費雖降 遠低於今年漲幅

與明年B部分保費和自付額的降幅相比，今年的保費和自付額漲幅更大，2022年的保費比2021年上漲21.6元，漲幅14.5%，年度自付額則增加30元。

CMS表示，2022年的保費和自付額之所以上漲，是因為健保費用升高，以及新獲批准的阿茲海默症藥Aduhelm上市後的費用高昂。Aduhelm藥的價格為每人每年5萬6000元，但藥廠Biogen公司後來將每年的價格大幅削減至2萬8200元。此外CMS後來決定，Aduhelm藥將只提供給參加臨床試驗、被診斷為輕度認知障礙的阿茲海默症患者。

CMS說，Aduhelm藥費以及B部分其他項目與服務的支出大幅低於預期，有助補充醫療保險(Supplementary Medical Insurance，SMI)信託基金中的B部分帳戶積累大量準備金，因此可用來限制B部分保費的未來漲幅。

CMS還宣布從明年開始，紅藍卡參保者在腎移植手術36個月後，雖不再有資格獲得紅藍卡B部分全保，但可選擇通過支付保費，來獲得紅藍卡B部分提供的免疫抑制藥物，此類藥2023年的保費為97.1元。

開放投保期 12月7日截止

紅藍卡開放投保期為10月15日至12月7日，參保者應在這段期間內檢查自己的投保範圍，以確定是否需要更改保險，並且檢查需要繼續維持的保險是否有變。

紅藍卡B部分是普通保險，承保範圍包括看家庭醫生和專科醫生、門診和家庭健保，以及醫療用品和預防性服務如疫苗注射與年度體檢等。

紅藍卡A部分包括住院、專業護理機構的照護、臨終關懷、住院康復和部分家庭健保服務。根據參保者本身工作紀錄或配偶工作紀錄，A部分通常不收保費，只有約1%的參保者付保費。

紅藍卡D部分是通過私營保險公司提供處方藥的保險服務。

紅藍卡的其他選擇還有C部分，即紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，這是包括A和B部分、而且往往還包括D部分的私營保險計畫。

A部分自付額 將漲44元

A部分住院方面的自付額明年將調高44元，達1600元。A部分的住院自付額是指在紅藍卡承擔住院頭60天部分費用的同時， 參保者也承擔部分費用。

如果住院時間超過60天， 從第61天起，參保者將支付共保額(coinsurance)的費用。自第61天起，共保額明年將從每天389元漲至400元；自第91天起直至更久，每天的費用將從778元漲至800元。如果住進專業護理機構，在第21天到100天的延長照護期內， 每天的共保額明年將從194.5元漲至200元。

A部分雖只有1%的參保者付保費，但保費一直呈上漲趨勢，明年也不例外。對於工作季度多於30但未達40的參保者，2023年的保費將從274元調升到278元。工作季度低於30 的參保者，A部分保費明年將從499元漲到506元。

紅藍卡參保者還可選擇購買私營的補充保險計畫（Medigap），以幫助承擔自付額和共付額(copays)等自掏腰包的費用。

標準保費 年收入上限提高

明年B部分標準保費的年收入上限比今年提高，今年分別為個人9萬1000元以下和夫妻不超過18萬2000元，明年分別提高至9萬7000元和19萬4000元，這項頗為可觀的增幅是受通膨影響。 參保者的收入若超過上限，就要支付名為「與收入相關的每月調整額」(IRMAA)，也就是標準保費以外的附加費。CMS表示，參加B部分的人中，約有7%在明年將面臨IRMAA升高。

例如年收入為9萬7000元至12萬3000元的個人，以及收入19萬4000元至24萬6000元的夫婦，明年B部分的保費將比標準保費多出65.9元，D部分的保費將多出12.2元。如果個人年收入超過50萬元，或夫婦收入超過75萬元，明年B部分的每月保費將多出395 .6元，D部分將多出76.4元。