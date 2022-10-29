紅藍卡5須知 延遲加入當心受罰

如果延誤參加紅藍卡，可能被罰並出現健保空窗期。(Getty Images)

何時參加聯邦保險計畫(Medicare，又稱紅藍卡)最好？取決於自己或配偶是否仍在工作，以及是否有雇主提供的健保。如果參加時機的決定錯誤，可能會因為延遲參加而被罰，並出現健保空窗期。

誰可自動參加紅藍卡？

如果在65歲生日前至少四個月已開始領取社安金或鐵路退休理事會(Railroad Retirement Board)的福利，就可自動參加紅藍卡A部分和B部分。但領取上述福利的人若是住在波多黎各，就只能自動參加紅藍卡A部分，B部分仍需履行必要的申請手續。

自動參加的人會收到紅藍卡，在年滿65歲的當月之初開始生效。如果生日是月份的第一天，紅藍卡將提前一個月開始承保。

如果自己或配偶繳納了40個季度(10年)的紅藍卡稅，承保住院部分的A部分免費，看醫生和門診部分的B部分則需繳每月保費。大多數人2022年的月費是170.1元，高收入者的月費較高。月費是社安署從每月的社安金中自動扣除。

但如果本人或配偶仍繼續工作，並且還有雇主提供的保險，就不必參加B部分，可將紅藍卡退回，待以後再參加。如果已開始領取社安金或鐵路退休福利，應按紅藍卡背面的說明辦理。

如果不是自動參加 怎麼辦？

不是自動參加紅藍卡的人都要登記申請，國會40年前通過法律，規定完全退休的年齡將逐步提高，只有達到完全退休的年齡才能領取100%的社安金。在國會制定這部法律前，完全退休年齡是65歲。

由於今天的人們必須在65歲以後才能領取完全退休的社安金，而多數到了65歲的人仍未開始申領，因此他們不能自動參加紅藍卡。

應在初始投保期參加嗎？

多數人應在長達七個月的初始投保期(Initial Enrollment Period，IEP)期限內申請參加，最好的申請方式是上社安署網站登記。七個月的IEP包括65歲前三個月、65歲生日的月份和65歲後的三個月。如果生日在6月，IEP就是3月1日開始，9月30日結束。

如果生日是月份的第一天，IEP就提前一個月，例如生日是6月1日的人，IEP就是2月1日開始，8月31日結束。

如果本人或配偶仍繼續工作並有目前有效的雇主保險，就可延後參加紅藍卡。否則就需在IEP期限內參加，以避免延誤參加而受罰和出現健保空窗期。延誤參加紅藍卡而受罰不是一次性罰款，而是保費提高，且延誤越久保費越高，所以要注意。

「有效雇主」(active employer)的概念很重要，如果一個人的保險不是由本人的雇主或配偶的雇主提供，就仍需在初始投保期內參加紅藍卡。

所有如下情況者都應在IEP期限內參加紅藍卡：延長雇主保險的COBRA健保計畫受益人；沒有雇主的保險而是自己買保險的人；沒有保險的人；從自己的前雇主或配偶的前雇主領取退休福利的人，以及領取退伍軍人福利但目前沒有雇主保險的人。

參加後 保險何時生效？

如果在IEP的頭三個月內參加，紅藍卡將從年滿65歲當月的第一天開始承保，如果生日為月份的第一天，則從上個月的首日開始。

如果在生日的當月參加B部分，紅藍卡將從次月的第一天開始承保。

如果是在IEP期限的第五、第六或第七個月才參加B部分，承保起始日將延遲兩到三個月。但這一規定2023年將有變化，承保日是從生日之後參加的次月開始。

IEP開始後，任何時間都可參加紅藍卡免費的A部分。

可否在特殊投保期參加？

或許可以，條件是本人或配偶仍工作，並有雇主的保險。紅藍卡特殊投保期(SEP)允許在有本人雇主或配偶雇主保險的整個時期，直至停止工作或是保險終止後的八個月內申請參加紅藍卡B部分。如果在上述時間內申請參加，承保期將從次月的首日開始，無論多大年齡都不會因為延遲參加而被罰。

有工作的人何時參加B部分，取決於雇主的規模和雇主的保險是否優先支付醫療帳單。

如果是20個雇員以上的大企業，就可延遲到不再工作或保險終止時，才參加紅藍卡B部分，因為大公司為員工及其配偶提供的保險必須與年輕雇員相同，意味著雇主提供的是主要保險，並優先支付醫療帳單。

如果年滿65歲仍繼續工作但雇主是不到20人的小公司，紅藍卡就是主要保險，雇主的保險就成為次要保險，意味著帳單首先由紅藍卡付，雇主的保險將只負擔有承保但紅藍卡不給付的費用。如果是這種情況，就需在IEP內參加B部分，以免出現較大承保缺口。

在IEP期限內參加A部分和B部分之後，可選擇參加私營的紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage)。