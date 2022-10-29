拜登簽降低通膨法 降藥價補貼保費

拜登總統簽署「降低通膨法」，將幫助紅藍卡參保者降低醫療開銷。（Getty Images）

拜登總統8月16日簽署「2022年降低通膨法」(Inflation Reduction Act of 2022)，這項歷史性法案將幫助數以百萬計聯邦醫療保險(Medicare，又稱紅藍卡)參保者，更負擔得起維持健康的藥物，同時讓更多人有能力購買「可負擔健保法」(Affordable Care Act，簡稱ACA，又稱歐記健保)的保險。

拜登簽署法案時表示，該法案兌現了幾十年來向人民的承諾，也就是允許紅藍卡談判處方藥價格，使老年人為處方藥支付更少費用；由於法案擴大補貼ACA健保，1300萬人將繼續平均每年節省800元健保費。

根據無黨派的國會預算辦公室分析，由於新法實施，紅藍卡在10年內將節省數千億元，其中大部分來自處方藥價格談判，以及鼓勵製藥公司藥物漲幅勿高於通貨膨脹率，否則須退款給紅藍卡。

以下是新法有關醫療保健部分的主要內容：

處方藥自付額 首次設上限

紅藍卡D部分（Part D）處方藥自付費用將首次設置上限；從2025年開始，參保者每年自付的D部分藥價總額不會高過2000元。自明年1月開始，紅藍卡將免費提供大多數疫苗。

至少到2029年，D部分保費年增長率不能超過6%。獲得補貼以幫助支付D部分自付費用的資格放寬，參保者可申請補貼的收入上限從聯邦貧困線的135%（2022年個人18347元）提高到150%（2022年個人20385元）。

授權衛生福利部 談判藥價

新法授權衛生福利部部長在2023年開始談判10種高成本處方藥價格，談判後的價格將在2026年對D部分藥物和2028年對紅藍卡B部分（Part B）涵蓋藥物生效。未來幾年代表紅藍卡議價的藥品數量將增加，到2029年將總共有60種藥品實行議價。

藥價漲幅超通膨 藥廠須退款

從今年10月開始，如果D部分處方藥價格上漲幅度超過一般通貨膨脹率，製藥商須向紅藍卡退還高於通貨膨脹率的漲幅。紅藍卡 B部分涵蓋的藥物（通常是診所輸液，例如抗癌藥物）將於2023年1月開始實施同樣作法。

醫保補貼延長 每年省近千元

法案將針對透過ACA市場購買健康保險者，擴大聯邦保費補貼並將「美國紓困計畫」（American Rescue Plan）其他財務增強措施，延長至2025年。對50至64歲者而言，這些補貼每年平均節省950元以上，所有消費者將繼續支付不超過其收入8.5%的ACA健保費。